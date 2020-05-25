حزب البارزاني: لن نحول اعتراض الكتل السياسية على فؤاد حسين الى ازمة سياسية

اكد عضو الحزب الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام البرواري، اليوم الاحد، عدم إصرار حزبه على ترشيح فؤاد حسين لوزارة الخارجية، مبينا ان الكتل السياسية تحولت الى حالة الشذوذ بعد تخلي القوى السياسية عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال البرواري في تصريح ان “الحالة السياسية في العراق باتت شاذة بعد تخلي الكتل السياسية الكبرى عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

واضاف ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يحول اعتراض الكتل السياسية على مرشحنا لوزارة الخارجية فؤاد حسين الى ازمة سياسية وسيختار شخصية اخرى”.

وأوضح ان “المباحثات السياسية مازالت جارية لحسم اختيار الوزراء الكرد المتبقين”، مبينا ان “القوى الكردية مهتمة بحل الخلافات السياسية”.