حمودي والصباح يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي وأمير دولة الكويت الصباح الأحمد الجابر الصباح على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات.

وذكر بيان لمكتب حمودي ان “رئيس المجلس الأعلى هنأ الصباح خلال اتصال هاتفي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت مزيدا من الاستقرار والتقدم والازدهار”.

وشدد حمودي والصباح بحسب البيان، على “ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات الامنية والاقتصادية والصحية المحدقة بها”.

واعرب حمودي عن “أمنياته بمزيد من التعاون بين البلدين، ودعم جهود الحكومة العراقية الجديدة في تحقيق الاستقرار وتجاوز الأزمات، وتعزيز أواصر المحبة والتعاون مع دول الجوار”.