رئيس المفوضية الأسبق: إجراء الانتخابات المبكرة بحاجة الى ربع مليار دولار

أكد رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق، عادل اللامي، الأحد، أن تكاليف إجراء الانتخابات المبكرة في العراق 250 مليون دولار.

وقال اللامي في تصريح متلفز إن “مفوضية الانتخابات الحالية عليها ان تكسب ثقة المواطنين والكيانات السياسية من خلال إجراءاتها الشفافة”.

وأردف أن “قانون المفوضية الجديد أخرج جميع الكوادر الجيدة فيه”، مبينا أن “250 مليون دولار كلفة اجراء الانتخابات المبكرة”.

وتابع أن “هناك من يحاول تحييد قانون المحكمة الاتحادية بحجة انها غير شرعية وناقصة العدد”.