عيد فطر مبارك . . . والجميع سالمين

قبل أن تبعث جمعيتنا العراقية لحقوق الانسان / بغداد ، تهانيها الحارة وتمنياتها الطيبة بحلول عيد الفطر المبارك الى حضراتكم ، والى شعبنا العراقي بجميع أطيافه بالآمن والأمان والسلم المجتمعي والسلام ، والى مزيد من الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الانسان ، متمنين للبشرية ودول العالم جمعا بزوال ( جائحة فيروس كورونا ) وما أصاب العالم من كوارث صحية لم تحدث قيل أكثر من مائة عام كما ورد في تقارير منظمة الصحة الدولية ، وأزمات مالية واقتصادية ، وتداعيات اجتماعية حيث كان الاختلاط غاية أصبح الافتراق حماية ، مما يجعل الحاجة الى مزيد من التواصل والرسائل عن بعد أشد وألزم ، لتكون أيام العيد أيام فرح وسرور ، وان يتمتع الجميع بالصحة والسلامة فرحين بعيدين عن القلق والحزن وكل عام والجميع بخير وبركة .

2020 / 5 / 24 المحامي حاتم كريم السعدي

ع / الجمعية العراقية لحقوق الانسان / بغداد