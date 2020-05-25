لاعبون عراقيون يخرقون حظر التجوال ويهملون إجراءات الوقاية من كورونا

أظهرت صوراً من مباريات الفرق الشعبية في العاصمة بغداد، خرقاً واضحاً لإجراءات حظر التجوال للوقاية من فيروس كورونا.

وشهدت مدينة الصدر، مباراة نهائية لإحدى بطولات الفرق الشعبية، حيث شهدت تواجدت لاعبين من الزوراء والقوة الجوية إضافة الى لاعبين اخرين وسط حضور جماهيري كبير.

مدينة الصدر لم تكن هي الوحيدة التي شهدت تجمعاً كبيراً وانما ايضاً مدينة الناصرية، التي شهدت مدنها ايضاً إقامة بطولات للفرق الشعبي.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة، قد وجهت بإيقاف جميع النشاطات الرياضية في البلاد فضلاً عن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.