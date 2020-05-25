نساء داعش يتظاهرن داخل مخيم الهول ويرفعن «راية العقاب»‎

تحت شعار «باقية» مع رفع «راية العقاب»، انطلقت تظاهرة لنساء تنظيم داعش في مخيم الهول بريف الحسكة في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) في أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد تنظيم أنفسهن فيما يسمى بجهاز «الحسبة».

تحت شعار «باقية» مع رفع «راية العقاب»، انطلقت تظاهرة لنساء تنظيم داعش في مخيم الهول بريف الحسكة في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) في أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد تنظيم أنفسهن فيما يسمى بجهاز «الحسبة».

وذكرت مصادر أمنية من مخيم الهول أن «العشرات من نساء تنظيم داعش من الجنسيتين العراقية والسورية نظمن تظاهرة في القطاع السابع في مخيم الهول، ورفعن العلم الأسود (راية العقاب)، ورددن شعارات التنظيم، ومنها (باقية)، في تحد واضح لإدارة المخيم وقواه الأمنية».

وأضافت أن «نساء داعش نفذن مؤخراً عدة عمليات اغتيال بحق لاجئي المخيم، بينهم عراقيون وسوريون، من الذين لا يلتزمون بفكر التنظيم، إضافة إلى إضرام النيران في الخيم بين الحين والآخر».

تلك المصادر أشارت إلى أن «عمليات نساء داعش قد زادت مؤخراً بعد قيامهنّ بتنظيم أنفسهنّ بدعم من الخلايا التي تنشط في الخارج».

وكان لاجئ عراقي قد قتل، يوم أمس السبت، بعد تلقيه 6 ضربات على رأسه، فيما وجهت الاتهامات لنساء تنظيم داعش في المخيم.

وتقول التقارير الواردة، إن جهاز ‹الحسبة› يدار من قبل بعض الأجنبيات وزوجات قياديين في تنظيم داعش، حيث يحاولن صناعة ما يشبه جهازاً غير شرعي داخل المخيم للضغط على السكان وعلى نساء عناصر التنظيم الأخريات للالتزام بأفكاره.

ويقع مخيم الهول شرق مدينة الحسكة 45 كم والذي يأوي أكثر من 67 ألف شخص بين لاجئين عراقيين, ونازحين, وأكثر من 40 ألف شخص من أسر عناصر داعش.