وزير العمل يكشف عن مساعٍ لصرف مستحقات ذوي الإعاقة

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاحد، عن مساعٍ لصرف مستحقات ذوي الإعاقة، مؤكداً وضع أهداف محددة تجاه الشرائح المستفيدة.

وقال الركابي في بيان لمكتبه الإعلامي إن “حقوق هذه الشريحة ضمن القانون ما زالت دون مستوى الطموح خاصة في ظل ظروف البلد وإمكانياته المالية”، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملا حقيقيا وجادا تجاه معطيات وحقوق هذه الشريحة وسنعمل للحصول على الامتيازات التي كفلها لهم القانون بالتنسيق مع شركائنا بالعمل من المنظمات المعنية بهذه الشريحة”.

وأوضح أن “الوزارة وضعت ضمن اهتماماتها بالمرحلة القادمة قانون هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وسنتابع بعد العيد مباشرة مع مجلس شورى الدولة حول إمكانية الحصول على توقيتات زمنية للمصادقة على القانون ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء ليأخذ مسار تشريعه في البرلمان”.

ولفت إلى أن “هيئة رعاية ذوي الإعاقة ستعقد ورش عمل مع المنظمات المعنية لإضافة بعض الفقرات التي تخدم هذه الشريحة”، لافتاً الى أن “الوزارة تعمل جاهدة لاستكمال صرف مستحقاتهم نظرا لعدم توفر التخصيصات اللازمة في الهيئة وقد خاطبنا وزارة المالية لاستكمال المبالغ اللازمة لهذه الفئة وسنباشر بصرف استحقاقاتهم حال ورود التخصيصات”.