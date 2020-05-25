1620 للدولار الواحد .. استمرار انهيار سعر صرف الليرة السورية

واصلت الليرة السورية انخفاضها المتسارع مقابل الدولار في السوق الموازية داخل المحافظات السورية ، مع تسجيل سعر صرف الدولار الواحد 1620 ليرة.

في مدينة كوباني بغرب كوردستان (كوردستان سوريا)، تجاوز سعر الصرف 1600 ل.س ، و1605 ل.س للمبيع .

وأسهمت عدة عوامل في انخفاض قيمة الليرة السورية ، أبرزها الخلاف الحاصل بين رجل الأعمال رامي مخلوف وأجهزة النظام المالية والأمنية، إضافة إلى العقوبات الأمريكية على النظام وحليفته إيران ، وحالة عدم الاستقرار في لبنان، وتوقف تدفق الدولار من الخارج.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن ، في مارس / آذار الماضي، توحيد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية ، في جميع تعاملات القطع الأجنبي والحوالات عند سعر 700 ليرة سورية.