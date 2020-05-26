العلاقات الخارجية: وزير المالية أقنع السعودية والكويت بتحمل حصة العراق من تخفيض النفط

قالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب إن زيارة وزير المالية إلى السعودية ركزت على تحسين الوضع الاقتصادي في العراق، والاتفاق على عدم تخفيض انتاجه النفطي، والاسراع في الربط الكهربائي.

ويقول عامر الفايز، عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية لـ(المدى) إن “زيارة وزير المالية علي علاوي إلى السعودية كانت لها ثلاثة اهداف اولها اقتراض ثلاثة مليارات دولار من السعودية لتعزيز الموازنة الاتحادية التي تعيش فترة حرجة، وثانيها ان تقوم السعودية والكويت بتخفيض حصصهما النفطية في اوبك (مليون برميل) مقابل عدم المساس بحصة العراق، وثالثهما الربط الكهربائي بين العراق والسعودية لتعويض أو استبدال الربط الايراني”.

لكن وزارة المالية نفت في بيان لها، “صحة الأنباء المتداولة بشأن طلب العراق من السعودية اقتراض نحو 3 مليارات دولار”. وأكدت في بيان أن “هذا الكلام لا صحة له، لكن إذا تحدثنا عن حجم الدعم الذي سنحصل عليه من المشاريع السعودية التي يمكن أن تنفذ في العراق، وفي حال لو جمع رأس المال لهذه المشاريع ربما نصل إلى هذا الرقم وأكثر، نحن نريد أن نحرك الاستثمار داخل العراق”. وأوضح البيان أن “وزير المالية علي علاوي اختتم السبت زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، نقل خلالها رسالة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحث خلالها العلاقات الاقتصادية بين البلدين”، متابعا، أن “الوزير عقد اثناء زيارته اجتماعات مع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير التجارة ماجد القصبي”.

ويضيف الفايز، وهو رئيس لجنة الاخوة العراقية الخليجية المصغرة في لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن “إعادة العلاقات العراقية الخليجية ستساعدنا في اخذ دورنا العربي والاستفادة من العمق العربي في تحسين الظروف وتجاوز كل التحديات والمشاكل”، مؤكدا ان “السعودية والكويت وافقا على تخفيض حصصهما من النفط مقابل ابقاء حصص العراق النفطية من دون خفضها أو تقليلها”.

وبموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+)، تقرر بدء تخفيضات للإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في أيار الجاري. ومرت العلاقات بين العراق والسعودية بتوتر وجمود نتيجة لتداعيات غزو العراق للكويت في العام 1990 ما دفع بالجانب السعودي إلى غلق خط الأنبوب النفطي العراقي، الذي أنشئ في ثمانينيات القرن الماضي، الذي ينقل الخام العراقي إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، كما علقت كل العلاقات الدبلوماسية. وشهدت العلاقات العراقية السعودية، انفراجة بعد تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة السابقة بالتزامن مع تشكل التحالف الدولي الذي تقوده أميركا لمحاربة داعش. ومارست واشنطن ضغوطاً على الرياض للانفتاح على بغداد. وتكللت هذه الجهود بدعوة العراق للمشاركة في مؤتمر عقد في حينها في جدة عام 2014، من اجل تنسيق جهود الحرب على الإرهاب. بدوره يوضح الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، في تصريح لـ(المدى) أن “العراق من غير الممكن أن يعيش بمعزل عن محيطه الخارجي، ولا يمكن أن يميز في علاقاته الخارجية بين دولة وأخرى، بل يجب بناء علاقاته الاقتصادية والتجارية على أساس المنافع المتبادلة بين دول الجوار”، مبينا أن “دول الخليج قدمت للحكومة العراقية قبل سنتين عروضا استثمارية غير مشروطة ممكن الاستفادة منها في مجالات الاستثمار والصناعة “.

ويتابع أنطوان أن “الانفتاح على الدول الخليجية في ظل ظروف تراجع أسعار النفط وأزمة كورونا أمر مطلوب شريطة توفير بيئة استثمارية آمنة للشركات الخليجية التي تنوي الاستثمار في الداخل العراقي”، منوها إلى أن “بعض التصريحات والمواقف السياسية هي من أخرت افتتاح منفد عرعر الحدودي”.

وكانت (المدى) قد كشفت في العام 2017 أن العراق والسعودية اتفقا على فتح المنفذين الحدوديين، عرعر وجميمة، أمام حركة البضائع والوافدين من كلا البلدين مع حل كل الملفات الخلافية بينهما عبر تأسيس مجلس تنسيقي.

وفي تموز من العام 2017 أعلن رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي عن تشكيل مجلس التنسيق العراقي- السعودي في القمة التي جمعته مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في الرياض لوضع خطط تعاون اقتصادية وتجارية وثقافية وتعاون أمني واستخباري بين البلدين. ويضيف الصوري أن “زيارة وزير المالية والنفط وكالة للسعودية ناقشت ملف التعاون النفطي وتنظيم عملية تصدير النفط، وربما طلب قروض لمساعدة العراق”، مبينا أن “حصول العراق على قرض من السعودية سيمكن من حل أزمته المالية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات السعودية للدخول إلى الأراضي العراقي في ظل هذه التداعيات”. وتوصل الجانبان العراقي والسعودي خلال 2017 إلى اتفاقات تقضي بربط منظومة الطاقة الكهربائية العراقية بالسعودية لسد النقص الحاصل في مجال التيار الكهربائي مع تشجيع المستثمرين السعوديين على بناء محطات كهربائية للتغلب على أزمة الطاقة.