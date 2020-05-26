وزير المالية العراقي : ميزانيتنا تواجه صعوبات .. قلقون إزاء الرواتب

قال نائب رئيس الوزراء العراقي وزير المالية الدكتور علي علاوي ، إن تشجيع وتدفق الاستثمارات السعودية في العراق يؤدي دوراً كبيراً في عملية إعادة إعمار بلاده في مجالات الطاقة والكهرباء والبتروكيماويات والزراعة، مشيراً إلى أن النفط مصدر لا بديل عنه للعراقيين، حيث إن النفط يشكل 92 في المئة من صادرات البلاد.

كما دعا علاوي إلى أهمية استفادة السعودية من النصيب الأكبر في مشروعات قطاع الكهرباء الواعد، مطالبا بضرورة التحرك نحو ربط كهربائي ثلاثي بين السعودية والكويت والعراق، لما يمكن أن يسهم فيه ذلك في عملية التنمية، مفصحاً عن أن ميزانية بلاده تواجه صعوبات حالية مع تراجع أسعار النفط ، ما يجعل الحكومة قلقة إزاء بند رواتب العاملين والمتقاعدين.

وذكر وزير المالية العراقي الذي غادر الأحد، إلى بلاده، بعد انتهاء لقاءاته مع المسؤولين السعوديين، أن أحد أهداف الحكومة العراقية إعادة التوازن العراقي مع دول المنطقة، من الناحية الاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى أن تدفق الاستثمارات السعودية في العراق، رغم العراقيل الموجودة أمام المستثمر السعودي ، يؤدي دوراً أهم وأكبر في عملية إعادة إعمار العراق.

وذكر الوزير علاوي أن قطاع الكهرباء أخذ بعين الاعتبار خلال لقاءاته مع المسؤولين السعوديين بالرياض ، ووصف مشاريعه بأنها من المشاريع المهمة، ونريد أن تكون السعودية هي من يحصل على الحصة الأكبر من هذه المشاريع.

إلى ذلك، أفاد نائب رئيس الوزراء علاوي أن الحكومة العراقية ترفض هيمنة أي دولة خارجية عليها، معترفا بأن هناك دولة لديها مصالح في العراق، ولكن يجب أن تكون هذه المصالح تحت قبة تفوق الدولة، بحسب تعبيره.