اقليم كردستان ينهي العام الدراسي للجامعات دون امتحانات

قرر اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، إنهاء العام الدراسي في الجامعات دون إجراء امتحانات للطلبة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم، إنها قررت إنهاء العام الدراسي الحالي دون إجراء الطلبة امتحانات نهاية العام، مع احتساب درجات الكورس الأول، كدرجة نهائية للطالب.

وأوضحت أن “درجة الكورس الأول تبلغ 20 درجة، أي أن الطالب يعتبر ناجحاً فيها إذا حصل على 10 درجات، أما إذا قلت درجة الطالب عن النصف فإنه لن يخضع للامتحان في هذه الحالة، بل يرسل تقريراً في المادة التي لم ينجح فيها إلى الأستاذ عوضاً عن ذلك، ليتم جمع درجة تقييم التقرير مع درجته في الكورس الأول”، مشيرة الى أن القرار يشمل جميع المراحل التعليمية ولكافة المواد، على أن تستمر الدروس العملية لطلاب الكليات الطبية.

وبحسب مواقع اخبارية كردية، فأن الوزارة ستكشف المزيد من التفاصيل عن هذا القرار في وقت لاحق.

يشار إلى أن إقليم كردستان أغلق أبواب المراكز التعليمية بكافة مراحلها منذ 14 آذار الماضي بهدف احتواء فيروس كورونا.