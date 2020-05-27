الحب الأصيل والجيل العليل

عبد الله ضراب الجزائري

القصيدة تنويه بطهارة العلاقة بين الرجل والمراة في الاسلام ، وتنتقد الحبّ

الحيواني المنتشر هذه الايام بين الشباب المتغرِّب المنسلخ من دينه وعروبته

وقيمه

***

يا أيُّها الزَّمنُ الموْبوءُ بالوَهَنِ … قم واحتضن قلماً قد ذاب في الحَزَنِ

أسْعفْهُ قد عبَثتْ ريحُ البُغاةِ به … أردته في حُفَرِ الأدناس والعَفَنِ

الطُفْ بصاحبه المكبوتِ من كَتَمُوا … في صدره شجَنُ الآلام والإحَنِ

حسبي من الوجعِ المخبوءِ ما عملتْ … يد المصائب في قلبي وفي بدني

حسبي فقد سكنت في القلب محرقة ٌ … جمر الصَّبابة لا يبلى ولا يبِنِ

مالي أخوض بيمٍّ كنت آنفُه … مالي غرقت بذا المستنقع الأسِنِ

مالي أصبُّ قريضَ الضَّادِ في عَبثٍ … لا لست أعبثُ حَرُّ الوجدِ زعزعني

***

قد هزَّ جسمي وروْعي دمعُ والهة ٍ … تذري الدُّموع تسابيحا من الجُفُنِ

صادت فؤادي بلحظٍ ظلَّ يرشقُه … وحَبِّ طلٍّ على الخدَّينِ مُحْتَتِنِ

فانهالَ حُباًّ كما سالت مدامعُها … وشفَّ جسمي حريقُ الشوقِ والشَّجَنِ

من لي إليها فقد عُلِّقتُها رغِماً … والشوق أوَّاهُ أشجاني وعذَّبني

وا كَمْ كتمتُ وكم صابرت ُمُحتسبا … لكنَّ حَشْرَجَةَ الأشواق تفضحُني

هيهات غيَّرَ طولُ الصدِّ طيبتَها … فالهجرُ يمتدُّ وا لَهْفِي ووا حَزَني

بانتْ وبِنَّا فلا الأيَّامُ تجمعنا … ولا التَّصبُّرُ بعد الهجرِ يُسعفُني

كانت ملاكاً كأنَّ الرُّوحَ أدَّبها … تنهَلُّ حُسناً كورقاءٍ على فنَنِ

بيضاءُ ، خَفْراءُ ، قُرْصُ الشَّمس وَجْنتُها … بالسَّمْتِ والصَّمتِ والأخلاق تأسرُني

فِعلُ خطاها برَوْعي حين مِشيتها … فعلُ الغواربِ يوم الرَّوْع بالسُّفُنِ

مكنونة ُ البيتِ مِحصانٌ مُأدَّبة ٌ … لباسُها السِّترُ والتَّقوى فلا تَهُنِ

عند المرور تحطُّ الرَّأس مُطرقة ً … كيما تُجانبُ عَينَيْها عن العُيُنِ

أرنو لمسكنها شوقاً وبي ولَه ٌ … عَلِّي أصادفُ حول المسكنِ سَكَنِي

عَلِّي أخفِّفُ أشجاني برؤيتها … من رام رؤيتها يشقى ويفتتِنِ

عَلِّي أبثُّ إليها قبل خاتمتي … عُذري لترحمني يوما وتعذرَني

يا حسرة العمْرِ ما قرَّت مضاجعُنا … منذ افترقنا وفرَّ النَّومُ من جُفُنِي

همُّ التَّفرُّق ما أبقى لنا أملاً … في هوَّة البؤسِ وارانا بلا كَفَنِ

يا بسمة السَّعدِ عودي في الهوى دَنِفاً … يُرجى شفاؤُه ُمن بَسَّامِكِ الحَسَنِ

أوا فتاتاهُ ها قد جئت معتذرا … إنِّي قسوت لأنَّ الدَّهرَ قيَّدني

لا تحسبيني بخلتُ بالهوى، أبداً … إنِّي خشيت عليك الكاشح الأفِنِ

وأنت بنت بيوت الدَّلِّ ناعمة ٌ … وكنت حرًّا قليلُ المنِّ يقتلني

رِفقاً فخصمُك هان اليوم من شَغَفٍ … من رام وصلك قد يهنأ وقد يَهُنِ

تلكم دموع الذي ظلَّت صبابتُه … تُذري القوافيَ مثل الوابلِ الهَتِنِ

تلكم حُشاشة متْبولٍ يموتُ هوىً … قد صار مُنزوياً في حفرة الغِبنِ

تلكم عصارة قلبٍ ذاب من دَنَفٍ … أهدي لقاتلتي .. وهل ستعرفني ؟

***

الحُبُّ حقٌّ فرَبُّ النَّاس قدَّرهُ … يحدو البرايا من الجنسين للسَّكنِ

يحدو الأنام الى ملئ الدُّنا بشرا … لكن بشرعٍ من الآيات والسُّننِ

إنِّي صدوقٌ أعزُّ الحِبَّ مُحتسباً … صَبري ووَجدي ونارُ الشَّوق تُحرقني

فإن وصلتُ فشرع الله جامعُنا … وإن حُرمت فحبلُ الصَّبر يعصمُني

حُبٌّ طهورٌ وتقوى الله غايتُه … حبُّ الحليلة دينٌ وارفُ المِننِ

إنَّ المُحبَّ بصدقٍ صائنٌ حذِرٌ … يفدي الحبيبَ ولا يرميه للظُّنُنِ

تبًّا لجيلٍ أهان الحبَّ من سفهٍَ … كالحُمْرِ يأتي شنيعَ الفعل في العَلَنِ

كالحُمْرِ أضحى بلا ذوقٍ ولا خُلُقٍ … حِلسَ المخازي صفيقَ الوجهِ بالعفَنِ

زعْمُ التَّحرُّرِ والتَّطويرِ أورده … خزيَ الرَّذيلة والإسفاف والفتَنِ

زعْمُ التَّقدُّم ويح الجيلِ أنزله … بين البهائم في المستنقع الأسِنِ

كلاّ وكلاّ بنات الوحش ما ركبتْ … حمقا كهذا على مرأى من العُيُنِ

***

قم للفضيلة يا جيل الهوى فزِعاً … وابغ السَّلامةَ في آياتكَ الحُصُنِ

شرِّقْ بنفسك فالتَّغريبُ مذبحة ٌ … للعرضِ والدِّينِ والأخلاق والوطنِ

قُمْ قبل ليلٍ من الإخزاء مُعتكِرٍ … قد حطَّ حقاًّ بكلكالٍ على الدِّمنِ

يا ناظم اللَّغو والتَّخريف مُبتدرا … بثَّ الرَّذيلة ِعبر الأرض والزَّمنِ

هَلاَّ سموتم بأشواق مُقدَّسةٍ … عواطفِ النُّبْلِ عطرِ المنطقِ الحسَنِ

بُثُّوا الفضيلة ردُّوا اللَّيلَ عن غدكمْ …صدُّوا الرَّذيلة دربَ الموقف النَّتِنِ

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