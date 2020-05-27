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الصحة تسجل 216 إصابة بفايروس كورونا 79 منها بدون أعراض

أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 216 إصابة جديدة بفايروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، انه “تم فحص (٤٩٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٩٩٣٦٧) وسجلت المختبرات (٢١٦) اصابة منها ٧٩ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط وليست لديهم اعراض”.

واكدت الوزارة ان “الاصابات موزعة على النحو الاتي: بغداد/ الرصافة: ٦٢، بغداد/ الكرخ: ١٠١، مدينة الطب: ٥، النجف: ٥،

البصرة: ٣، اربيل: ٨، بابل: ٨، كربلاء: ٦، واسط: ٣، ديالى: ٢، الديوانية: ١، ذي قار: ١، نينوى: ٩، صلاح الدين: ٢”.

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