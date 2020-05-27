بتوجيه من مسرور بارزاني .. فريق هندسي كوري يصل إقليم كوردستان

يصل مساء اليوم الأربعاء، فريق هندسي كهربائي كوري، عبر مطار أربيل الدولي من سيؤول إلى إقليم كوردستان.

وأكدت مصادر مطلعة أنه بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يصل فريق هندسي كهربائي من سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية، عبر مطار أربيل الدولي إلى إقليم كوردستان.

وأوضحت المصادر، أن الفريق يتكون من 80 مهندس ومشرف وعامل.

الفريق يعمل في محطة خبات الحرارية (بمحافظة أربيل) التي تبلغ استطاعتها 300 ميغاواط من الكهرباء.

وكان تعليق الرحلات الجوية في العراق بسبب انتشار فيروس «كورونا» قد حال دون وصول الفريق المذكور إلى إقليم كوردستان في السابق.