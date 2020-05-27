جملة مقررات من التعليم العالي في اقليم كوردستان بخصوص العام الدراسي

اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان آرام محمد قادر ، يوم الثلاثاء ، انهاء العام الدراسي بالنسبة لطلبة الجامعات ، واحتساب درجة الفصل الاول للطلبة وعدم اجراء الامتحانات النهائية للجامعات والمعاهد الحكومية والاهلية في الاقليم.

الوزير فال في كلمة متلفزة ان العام الدراسي انتهى، وتم اعتبار درجات الفصل الاول اساس لنجاح الطالب من عدمه ، فيما بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا الفصل الأول أو لم يخضعوا للامتحانات، فإن الجامعات ستقوم بتقييم النتيجة من خلال التقرير العلمي أو أي آلية مناسبة أخرى دون الحاجة لمجيء الطلاب إلى الحرم الجامعي.

وبخصوص طلبة السنة الاخيرة من كليات الطب العام وطب الاسنان سيتم ارسالهم الى المستشفيات للتطبيق العملي وبعدها سيتم اجراء تقييم لهم بديلاً عن الامتحانات النهائية .

وفيما يتعلق بالدراسات العليا الدبلوم والماجستير والدكتورا سيستمر الطلبة على منهاجهم الدراسي وفق المقررات السابقة .

كما اوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان ، ان ‪الطالب له حق الاختيار في المشاركة بامتحانات الدور الثاني اذا كان ناجحا ولكن غير راض عن درجته فيستطيع اداء الامتحانات مرة اخرى ، مشيراً الى ان تعليمات ستصدر لاحقاً الى الجامعات بخصوص هذه القرارت