دعوة الأمم المتحدة لتوفير الدعم للمنظمات العراقية

تواصل المنظمات غير الحكومية المحلية العراقية تقديم خدماتها للمواطنين في المحافظات العراقية كافة للاسبوع السابع من الحملة الوطنية للمنظمات غير الحكومية لمواجهة آثار فايروس كورونا للفترة من (5 الى 12 ايار)

وتمكنت خلال الفترة المذكورة من الوصول الى 2016 ناحية ومحلة وحي سكني، لتقديم المساعدات الى 2.824.936 مستفيدا من خلال 7190 حملة نفذتها 769 منظمة غير حكومية، وتسجيل مشاركة 3233 متطوعا في الأسبوع السابع لتقديم الخدمات لــ 329300 مستفيد، و يؤشر في هذا الاسبوع انخفاض في عدد المنظمات المشاركة 158 منظمة مقارنة بالاسبوع السادس (من 26 نيسان ولغاية 4 أيار) 258 منظمة، كما تظهر احصاءات الحملة خلال قراءة بيانات الاسابيع الماضية، مساهمة 769 منظمة مشاركة استطاعت 33 منظمة منها تنفيذ الحملات خلال الاسابيع السبعة بينما اقتصرت مشاركة 255 منظمة على حملات لأسبوع واحد فقط ويعزو عدد من القائمين على تلك المنظمات المحلية اسباب ذلك الى اعتمادهم في التمويل على مواردهم الداخلية البسيطة وتبرعات من مؤسسات وشركات وبعض الميسورين داخل العراق، وفيما يخص مساهمة فروع المنظمات الاجنبية في التصدي للحاجات الانسانية خلال هذه الازمة فقد كانت خجولة جدا ولم يتم توثيق اية جهود واضحة خلال جائحة كورونا الا من خلال عدد بسيط جدا من تلك المنظمات التي ابدت التزاما بتوثيق نشاطها عبر المنصة الالكترونية للحملة، مما يعزز توجهات دائرة المنظمات غير الحكومية لمطالبة وكالات الامم المتحدة بتوفير الدعم للمنظمات العراقية، خصوصا مع انطلاقة التخصيصات المالية لصندوق تمويل العراق الانساني (IHF 2020 Allocation Strategy) للاستجابة الانسانية لجائحة كورونا 2020 من المبالغ التي سيوفرها الصندوق عن طريق التمويل المباشر وغير المباشر لانها الاقدر والاسرع في الوصول الى المستهدفين وخصوصا في المناطق صعبة الوصول. لقد اثبتت المنظمات العراقية اهميتها وامكانيتها للاستجابة الانسانية في حالة الطوارئ والكوارث، وبشكل لافت في الاستجابة الانسانية لجائحة كوفيد 19 حيث ساهمت في الحد ﻣﻦ اﻧﺘﺸــــــﺎر اﻟﻮﺑﺎء واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎره.

وتجدر الاشارة الى ان عدد المشاركين في الحملة الوطنية منذ انطلاقها في آذار يبلغ 24,435 مشاركا من اعضاء المنظمات غير الحكومية العراقية، ابدوا خلال عملهم التزاما عاليا بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وتحلوا باعلى درجات العطاء والصبر والرغبة بمساعدة المواطنين، ولم يتأشر خرق او خلل خلال عملهم والذي يغطي جميع المحافظات ويستهدف المحتاجين في مناطق مختلفة من الريف والمدينة والمناطق النائية واحيانا في مناطق العزل، وتصدرت محافظة البصرة في عدد الحملات خلال الاسبوع السابع بـ 113 حملة تلتها محافظة صلاح الدين بـ 64 حملة، وتصدر قضاء سامراء في عدد الحملات بـ 64 حملة تلاه قضاء الزبير بـ 50 حملة .