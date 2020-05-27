د.اياد علاوي: مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها الاردن تعكس اصرار قيادتها على تعزيز …

الاستقرار وارساء الوحدة الوطنية

بعث زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي برقية تهنئة الى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الاستقلال.

وتقدم سيادته بتهانيه وتبريكاته للعائلة الهاشمية وللحكومة والشعب الاردني الشقيق بالمناسبة، مؤكداً ان الانجازات وسياقات مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها -وتشهدها- المملكة تعكس التمسك بروح الاسرة الواحدة واصرار قيادتها على تعزيز الاستقرار وارساء الوحدة الوطنية.

كما ثمن الدكتور علاوي دور الملك عبد الله الثاني وجهوده في إرساء مستقبل مشرق للأردن، وتأمين السلام في المنطقة الملتهبة، واسهاماته الواضحة في ايجاد حلول للاشكالات والصراعات التي تحيط بمنطقتنا العربية.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

26 أيـــــــــــــــار 2020