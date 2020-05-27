قاعدة عسكرية تركية جديدة غرب تل تمر

أكدت مصادر مطلعة ، اليوم الثلاثاء ، أن الجيش التركي بنى قاعدة عسكرية له في قرية كوردية بريف بلدة تل تمر الواقعة على الطريق الدولي M4 شمال الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) .

وذكرت تلك المصادر أن« الجيش التركي بنى قاعدة عسكرية له في قرية داودية ملا سلمان الكوردية (نحو 8 كم شمال غرب بلدة تل تمر) والواقعة جنوب سرى كانيه (رأس العين)».

مبينة ، أن « الجيش التركي حول القرية إلى قاعدة عسكرية له بعد حفر خندق وبناء ساتر حولها حيث تضم قوات خاصة (كوماندوز) إضافة إلى تشكيلات أخرى من القوات التركية».

ووفق مراقبين ، يعتبر بناء القاعدة التركية الجديدة تحدياً للنظام وروسيا المتواجدة قواتهما في المنطقة تفسها .

وهُجّر سكان قرية داودية ملا سلمان من منازلهم بعد الهجوم التركي وميليشياته على سرى كانيه وتل تمر وكرى سبي (تل أبيض) في إطار ما سمتها انقرة بعملية ‹نبع السلام› العام الماضي.

وكانت القوات التركية قد دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة مؤخرا، وذلك في إطار دعم نقاطها وقواعدها في المنطقة.