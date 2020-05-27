لأول مرة .. دورية أمريكية – روسية مشتركة في غربي كوردستان

بعد مقتل مزارع كوردي برصاص الجيش التركي …

بعد مقتل مزارع كوردي برصاص الجيش التركي، سيرت القوات الأمريكية، ولأول مرة، دورية مشتركة مع القوات الروسية بالقرب من الحدود التركية، اليوم الأربعاء، في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وذكرت مصادر محلية من المنطقة أن «القوات الأمريكية سيرت لأول مرة دورية مشتركة مع القوات الروسية في منطقة ديرنا آغي في منطقة رميلان بريف قامشلو، لتفقد المنطقة الحدودية».

وأضافت أن «الدورية الأمريكية الروسية المشتركة جاءت رداً على مقتل مزارع كوردي برصاص الجيش التركي الشهر الماضي، أثناء عمله في أرضه الزراعية بالقرب من الحدود التركية».

المصادر أشارت إلى أن «الدورية المشتركة دعت الفلاحين أثناء تجوالها في المنطقة إلى عدم الاقتراب من الحدود التركية حتى لا يتعرضوا إلى إطلاق نار من قبل الجيش التركي».

ويضطر المزارعون الكورد العمل في حقولهم الزرعية الواقعة بالقرب من الحدود التركية حيث مصدر رزقهم، في ظل الأوضاع المعيشية السيئة التي تمر بها سوريا.

يذكر أن المئات من المدنيين قتلوا وأصيبوا برصاص حراس الحدود التركي منذ انطلاقة الثورة السورية، وفق المنظمات الحقوقية السورية.