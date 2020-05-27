مصادر : التحالف ينشر بطاريات باتريوت في قاعدة أمريكية بريف دير الزور

أفادت مواقع إخبارية سورية، اليوم الثلاثاء، أن قوات التحالف الدولي نشرت 3 بطاريات صواريخ باتريوت ، في القاعدة الأمريكية ، الموجودة في حقل كونكيو النفطي، بريف دير الزور بسوريا .

وذكرت تلك المواقع نقلاً عن ماوصفتها بمصادر محلية ، أن « قوات التحالف نشرت البطاريات الثلاث في محيط معمل كونيكو، ثاني أكبر قاعدة للتحالف، بدير الزور، خلال الـ ٤٨ ساعة الفائتة».

وأضافت أن « تلك القوات بصدد نشر بطاريات مماثلة، في عدة مواقع لها في ريف دير الزور».

وكانت مصادر سورية مطلعة قد أكدت مؤخرا أن قوات التحالف الدولي تقوم بتوسيع قاعدتها في حقل العمر النفطي شرق ديرالزور.

ويأتي ذلك، فيما كثفت خلايا تنظيم داعش مؤخراً عملياتها ضد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في المنطقة، في حين تقوم الأخيرة بحملات اعتقال ودهم تطال تلك الخلايا.