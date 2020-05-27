نقابة المحامين العراقيين تنعى “علماً من اعلامها” توفي بمرض كورونا

نعت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، أحد اعضاء النقابة الذي وصفته بـ”علم من اعلامها” بعد إصابته بمرض كورونا، فيما دعت المخالطين لزميلهم الى اجراء الفحص اللازم “فوراً”.

وقالت في بيان “بألم وحزن شديدين تنعى نقابة المحامين العراقيين علماً من اعلامها، ورجلاً فذاً من رجالها، بعد ان تمكن منه المرض اثر إصابته بوباء الكورونا”.

واوضحت، أن “الاستاذ المحامي عدي العبيدي، عضو هيئة انتداب غرفة محامي الدورة، توفي ظهر اليوم، بعد ان دخل العزل الصحي يوم امس”، مشيرة الى أن “الفقيد كان زميلا مهنيا تشهد له محاكم بغداد، وترك الأثر البالغ في قلوب زملائه وعارفيه”.

وتابع بيان النقابة، “نقدم خالص العزاء لمحبيه واهله وزملائه في محاكم العراق كافة”، داعية “الزملاء من المخالطين للزميل الفقيد اجراء الفحص فوراً للحفاظ على سلامتهم”.