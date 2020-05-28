إصابات كورونا تتخطى الـ 5 آلاف

أكدت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 287 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، وبهذا تخطى عدد الاصابات في البلد حاجز الـ 5 آلاف اصابة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى) انه “تم فحص (٧٠١٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٠٦٣٨١)”.

واضافت ان “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت (٢٨٧) اصابة في العراق منها ٧٦ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٨١، بغداد/ الكرخ: ١١١، مدينة الطب: ٦٥،

النجف: ٥، البصرة: ٣، السليمانية: ١، اربيل: ٢، كربلاء: ٣، كركوك: ٣، واسط: ٤، ديالى: ٤، الديوانية: ١، ميسان: ١، ذي قار: ١، صلاح الدين: ٢”.

واكدت الوزارة تسجيل ٥٢ حالة شفاء، مقابل ٦ وفيات جميعها في بغداد،

وبهذا يكون مجموع الاصابات بالفايروس “٥١٣٥”، منها “٢٩٠٤” حالة الشفاء، و”41″ في العناية المركزة، و175 وفاة، فيما مجموع الراقدين الكلي بلغ “٢٠٥٦”.