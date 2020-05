الباحث العالمي والمؤرخ “ويليام إتغدل”: أين الفيروس؟ أكبر غش إجرامي في التاريخ الطبي.

لم تثبت اختبارات الفيروسات التاجية على الإطلاق وجود فيروس قاتل في أي مريض. إذا كان الأمر كذلك ، فربما يكون هذا أكبر احتيال إجرامي في التاريخ الطبي.

كشف المؤرخ والمؤلف ويليام إنغدل أن الدكتور فوسي Dr. Fauci، الذي عمل في مركز السيطرة على الأمراض لمدة 36 عامًا ، أيّد نظرية فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز التي فقدت مصداقيتها والتي استخدمت العلم والاختبار الفاسدين. كتب روبرتو أ. جيرالدو Roberto A. Giraldo ، دكتوراه في الطب وإتياندي هارفين Etienne de Harven ، دكتوراه في الطب أن الاختبارات الرئيسية المُستخدمة لتشخيص الإيدز ، بما في ذلك ELISA ، ولطخة غربية Western blot ، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR الوراثي ، غير صالحة. كتب الطبيبان ، “لم يكشف أي من هذه الاختبارات عن فيروس نقص المناعة البشرية نفسه ، ولا يكتشف جزيئات فيروس نقص المناعة البشرية. حقيقة أنه بعد 25 عامًا من البحث المكثف لم يتم عزل فيروس نقص المناعة البشرية أو تطهيره من حيث علم الفيروسات الكلاسيكي ، تشير

لنا إلى أن النظرة المعدية للإيدز باعتباره مرضًا فيروسيًا معديًا تعتمد على ميكروب غير موجود على ما يبدو! ”

يظهر هذا السيناريو مرة أخرى حيث لم يتم عزل فيروس COVID-19 وإثباته بعد. بشكل مثير للريبة ، تم سحب مقال 2006 للدكتورين جيرالدو ودي هافن فجأة من قبل المجلة في 2019 قبل اندلاع فيروس كورونا ووهان.

إن الدكتور فوسي ورفاقه ، الدكتورة ديبورا بيركس ، منسقة فرقة عمل كورونا COVID-19 للبيت الأبيض ، ومدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد ، متواطئون في عمليات الاحتيال وسوء التصرّف في فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، واليوم يمسكون ليس بمستقبل الصحة العامة الأمريكية فقط ، ولكن أيضا بالاقتصاد العالمي كله في أيديهم.

يتم اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية مثيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم بشأن تدابير الحجر الصحي الطارئة والخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها. في كثير من الحالات ، يتم تبرير الإجراءات الجذرية والقاسية ، مثل إغلاق الاقتصاد العالمي ، من خلال إسقاطات حالة مرض COVID-19 في المستقبل. إذا كان هناك شخص واحد يواجه الاستراتيجية الحالية للتعامل مع الفيروس التاجي في واشنطن ، فهو مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) للمعهد القومي للصحة ، الدكتور توني فوسي Dr. Tony Fauci. ما تركته وسائل الإعلام الرئيسية بشكل ملائم في مناقشة دور فوسي هو تاريخه المثير للجدل والمتضارب للغاية منذ انضمامه إلى NIAID لأول مرة في عام 1984 خلال بدايات ذعر الإيدز. هناك يلقي دوره الضوء على أفعاله الرائعة والمثيرة للجدل اليوم.

يتم الترويج لتوني فوسي ، وهو عضو بارز في فرقة عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا ، من قبل وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية مثل سي إن إن ، إم إس إن بي سي أو نيويورك تايمز كخبير كبير في جميع ما يتعلق بانتشار فيروس كوفيد 19. وقد رفض جهود الرئيس لترويج دواء معروف لمكافحة الملاريا كعلاج لمرضى الاكالة الشديدة على أنه “قصصي” ، على الرغم من أنه قبل سبع سنوات دعم هذا الدواء نفسه. وقد أخذ علانية توقعات من معهد أنشأته مؤسسة غيتس في ولاية واشنطن ، وهي نفس المؤسسة التي تمتلك منظمة الصحة العالمية وتملك حصصًا كبيرة في صانعي اللقاحات الرائدين ، للادعاء بأن ما يصل إلى 200000 أمريكي قد يموتون بسبب COVID19 . ذكر فوسي أن COVID19 هو “أكثر فتكًا بعشر مرات تقريبًا من الأنفلونزا الموسمية” ، وهو ما قد يعني 300-600000 حالة وفاة بسبب الفيروس

التاجي هذا العام ، وفي نفس الوقت في مجلة طبية محترمة قارن Covid-19 على أنه مشابه للإنفلونزا الموسمية في التأثير. عندما سُئل كم من الوقت يجب أن يستمر إغلاق جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي ، أجاب فوسي فقط عندما لا يكون هناك أي حالات اختبار إيجابية جديدة لـ covid19 ، وهو أمر مستحيل بالنظر إلى أن الاختبار معيب وفاشل. وقد دعم أيضًا الاختبارات البشرية المباشرة للقاحات الجديدة دون أي اختبارات على الحيوانات مسبقًا ، بما في ذلك اللقاحات الجذرية المعدلة وراثيًا التي لم يتم اختبارها.

يتمتع فوسي بتأثير أكبر على السياسة الوطنية الأمريكية بشأن جائحة كوفيد 19 غير المسبوق أكثر من أي شخص آخر ، بما في ذلك الرئيس ترامب. يعامله الكثير من وسائل الإعلام برهبة كعالم لا يرقى إليه الشك ، وأنه واحد من أفضل العلماء في العالم. نظرة فاحصة على مهنة أنتوني فوسي تعطي صورة مختلفة تمامًا ، مثيرة للقلق في الواقع.

(الصورة (2) طبيب احتيال الإيدز توني فوسي الذي صار الآن رئيس لجنة البيت الأبيض لمواجهة وباء كورونا وإلى يساره شريكته د. ديبورا بيركس)

# قيصر الإيدز في أمريكا

توني فوسي شغل المنصب الأعلى في NIAID في واشنطن لمدة 36 عامًا. واليوم تجاوز سن التقاعد 79 عامًا ، ويحمل الأموال لتحديد أيٍّ من شركات الأدوية أو الباحثين الجامعيين سيحصلون على أموال حكومية ثمينة أو لا من ميزانية NIAID السنوية البالغة 5 مليارات دولار.

دعنا نعود إلى عام 1984 عندما تم تسمية فوسي رئيسًا لـ NIAID خلال عهد ريغان. في ذلك العام ، عقد باحث الإيدز ، روبرت جالو ، الذي يعمل تحت إشراف فوسي ، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أنه “اكتشف” فيروس الإيدز. وقال إنه فيروس نقص المناعة البشرية HIV- human immunodeficiency virus.

كان الإعلان المروّع الذي دار حول العالم في تجاهل تام للإجراءات العلمية للأدلة العلمية المنشورة التي استعرضها اباحثون النظراء ، بما في ذلك تحليلات المجهر الإلكتروني المطلوبة. لقد كانت حالة “العلم من خلال مؤتمر صحفي” كما وصفها عالم ناقد هو ، البروفيسور بيتر هـ. ديوسبرغPeter H. Duesberg . كان ديوسبرغ باحثًا حاصلًا على جوائز في بيركلي وعزل أول جين للسرطان من خلال عمله على الفيروسات القهقرية retroviruses في عام 1970 ، ورسم خريطة التركيب الجيني لهذه الفيروسات.

بالنسبة لغالو وفوسي ، كان ذلك غير مهم حيث تدفقت الملايين من الأموال البحثية إلى NIAID للبحث عن الفيروس الجديد ، HIV. ادّعى فوسي وغالو أن الإيدز معدي للغاية ، أيضًا عن طريق الانتقال الجنسي ، خاصة بين الرجال المثليين. والجدير بالذكر أنه قبل ادعاء غالو أنه اكتشف فيروس الإيدز ، كان NIAID يجري أبحاثًا حول دور الأدوية ، مثل بوبرس أو نتريت ، التي ثبت أنها مثبطات للمناعة ، في وفاة مرضى الإيدز الأوائل. تم إسقاط ذلك بسرعة لصالح البحث عن “علاج” للإيدز. قيل لوسائل الإعلام أن الإيدز كان “تهديد القرن للصحة العامة”. ذهب جالو إلى كسب الملايين في اختبار الدم الحاصل على براءة اختراع لفيروس نقص المناعة البشرية ، على الرغم من حقيقة أن الاختبار كان في كثير من الأحيان يعطي نتائج إيجابية خاطئة ولم يختبر مباشرة للفيروس المزعوم ولكن للأجسام المضادة النشطة ، وهو ما أكدت ممارسة هلم المناعة أنّه غير صالح ، حيث أن الأجسام المضادة تشير إلى مجرد استجابة لعدوى سابقة وليس بالضرورة إلى وجود فيروسAHIV. في ذلك الوقت في 1980 ، كان فوسي مسؤولًا عن أبحاث الإيدز في NIAID ، وهو منصب لا يزال يشغله.

# اختبارات كاذبة؟

مسألة اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز قضية مركزية. بينما كان العالم الخائف يطالب بالاختبار ، قام جالو و فوسي بترويج اختباراتهما المعيبة للغاية للأجسام المضادة. في عام 2006 ، زعم جالو أن “اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية كانت دقيقة للغاية منذ وقت تطويرها في عام 1984 وأصبحت أكثر دقة بمرور الوقت …” دقة عالية في عام 1984 ولكن دقة عالية جدا بمرور الوقت؟

وأضاف جالو رداً على الانتقادات بأن “اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل عن وجود الفيروس نفسه يمكن أن يحدد بدقة حالة إصابة الطفل بفيروس نقص المناعة البشرية”.

في نقض حاد لمزاعم جالو ، التي أيدها فوسي و NIAID وكذلك CDC ، روبرتو أ. جيرالدو ، دكتوراه في الطب ، و إتيان دي هارفين ، دكتوراه في الطب أيضا ، العالِم الذي أنتج أول ميكروغراف إلكتروني لفيروس ارتجاعي ، إلى أن كلاً من فحص ELISA و لطخة غربية ، والاختبار الوراثي ، وهو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR أو اختبار “الحمل الفيروسي” ، وهما الاختباران الرئيسيان المستخدمان لتحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بالإيدز ، غير صالحين. “لا يكشف أي من هذه الاختبارات عن فيروس نقص المناعة البشرية نفسه ، ولا يكتشف جزيئات فيروس نقص المناعة البشرية”. ويضيفان أن هناك “أكثر من 70 حالة مختلفة موثقة يمكن أن تتسبب في تفاعل اختبارات الأجسام المضادة دون الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية”. من بين الحالات الإيجابية الكاذبة الأنفلونزا أو نزلات البرد أو الجذام أو وجود الحمل. يتم استخدام نفس الاختبارات اليوم لتحديد إيجابية فيروس كورونا SARS-CoV-2.

وخلصوا إلى أن “حقيقة أنه بعد 25 عامًا من البحث المكثف لم يتم عزل فيروس نقص المناعة البشرية ولا تنقيته من حيث علم الفيروسات الكلاسيكي ، تشير إلى أن النظرة المعدية للإيدز باعتباره مرضًا فيروسيًا معديًا يعتمد على ميكروب غير موجود على ما يبدو!”

أعلن جيرالدو ودي هارفين ، “تم تأكيد الوجود المزعوم لفيروس نقص المناعة البشرية من دراسة البروتينات ، ونشاط النسخ العكسي (RT) ، وشظايا الحمض النووي الريبي التي تم العثور عليها في رواسب مزارع الفيروسات ، وليس من التحليل المباشر للجسيمات الفيروسية النقية”. يفرض مركز السيطرة على الأمراض اختبارًا إيجابيًا للجسم المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية لتحديد الإصابة بالإيدز في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك ، لا تتطلب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا منذ عام 1985 أي اختبار فيروس نقص المناعة البشرية أو أي اختبار مختبري آخر. مجرد أعراض المريض التي يمكن أن تشمل فقدان الوزن والإسهال المزمن والحمى الطويلة والسعال المستمر وما إلى ذلك ، وهي الأعراض المستوطنة للفقر المزمن وسوء التغذية ونقص الصرف الصحي.

لكن هذا الاحتيال شكّل مسيرة توني فوسي لأكثر من 35 عامًا. أخذ فوسي كرئيس لـ NIAID الملايين من مؤسسة بيل وميلندا غيتس Bill & Melinda Gates بالإضافة

إلى مؤسسة كلنتون Clinton Foundation مع عشرات المليارات من دافعي الضرائب الأمريكيين لإجراء هذا البحث المزيف. بشكل مثير للريبة ، تم سحب مقال عام 2006 للطبيبين جيرالدو وهارفين فجأة من قبل المجلة في 2019 قبل اندلاع فيروس كورونا ووهان.

على الرغم من حقيقة أنه يعرف القواعد الراسخة لعلم الفيروسات ، أوصى فوسي ، بصفته رئيس NIAID ، بعقار شركة بوروز ويلكوم Burroughs Wellcome للعلاج الكيميائي ، AZT “كدواء وقائي” للمرضى الذين تم تشخيصهم بفيروس نقص المناعة البشرية حتى بدون أعراض! أعطت بوروز ويلكوم NIAID الدراسة التي كانت متحيزة عمداً لـ AZT. حتى أن فوسي دعم إعطاء AZT للنساء الحوامل على الرغم من الخطر الكبير على الجنين. إحدى علامات الحمل لدى جميع النساء هي مستوى أعلى من المستضدات حيث يحارب جهاز المناعة الطبيعي أي عدوى لحماية الجنين. وقد ثبت أن عقار AZT أو Retrovir ، وهو عقار فاشل لسرطان الدم ، عقار عالي السمية. تمت الموافقة على اختبار الإيدز في 5 أيام قياسية من قبل فوسي وحكومة الولايات المتحدة في عام 1987. اليوم على الرغم من أكثر من ثلاثين عامًا بتمويل البحوث ومليارات الدولارات ، لا يوجد لقاح فعال لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

# فوسي وشركة جليعاد Gilead

وفقًا للأشخاص الذين درسوا دور توني فوسي كرئيس للـ NIAID ، كان تركيزه على ما يسمى الاختزال العلمي scientific reductivism ، الموصوف بأنه “نظرية على طراز القرن التاسع عشر للجراثيم المفردة لشبكة معقدة من العوامل التي أهارت أجهزة المناعة لمجموعة فرعية من الرجال المثليين في أوائل الثمانينيات”. وقد رفض كشف الوثائق التي تشير إلى أن مجموعة متنوعة من الأدوية الفتاكة والسموم الأخرى مثل النتريت يمكن أن تلعب دورًا. ونتيجة لذلك فقد أهدر عشرات المليارات من دولارات دافعي الضرائب منذ عام 1984 في تجارب كانت تسير في طريق مسدود. كان من أكثر أعماله الشائنة تعاونه مع شركة جليعاد للعلوم Gilead Sciences.

غير راض عن تطوير اختبار إيجابي كاذب للإيدز وحصوله على موافقة إدارة الغذاء والدواء من المسار السريع لـ AZT لعلاج المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يعانون من أعراض مرضية خطيرة ، قرر فوسي التعاون مع شركة جليعاد للعلوم (كما هو الحال في “بلسم جلعاد” الإنجيلي) في ما أصبح يسمى تجارب PrEP experiments.

بدأ فوسي في عام 2007 في تمويل التجارب السريرية لأدوية AZT في “السلبيين” لفحص فيروس نقص المناعة البشرية ، على أساس نظرية أن العلاج الكيميائي “سيحميهم” من أن يصبحوا “إيجابيين”. أي اختبار العقاقير السامة لفيروس نقص المناعة البشرية على الأشخاص الأصحاء “للتأكد” من أنهم لم يصابوا بالإيدز على الإطلاق. إذا كان هذا يبدو جنونًا ، فقد كان كذلك. قامت جليعاد بتوريد عقار تروفادا إلى NIAID بين عامي 2007 و 2012 للمرحلة الثالثة من الاختبارات البشرية على الأشخاص السلبيين لفيروس نقص المناعة البشرية. تم إجراء أربعة اختبارات لما لا يقل عن 2000 وما يصل إلى 5000 شخص لكل اختبار. أطلق على المشروع اسم “العلاج الوقائي قبل التعرض pre-exposure prophylaxis” أو “الوقاية الوقائية” أو “PrEP”. تم إعطاء الأشخاص الأصحاء جرعات من عقار العلاج الكيميائي Truvada على أطروحة أنه يمكن أن يمنعهم من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في يوم من الأيام. حثت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، في توصيتها في مايو 2014 ، الأطباء على وصف تروفادا للسلبيين في ما يسمى بـ “المجموعات المُعرّضة للخطر” ، وهي علامة حكومية رسمية على دواء مُربِح للغاية.

تجاهلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اثنين من اختبارات تروفادا الأربعة التي فشلت وتم إيقافها. على الرغم من ذلك وبسبب التلاعب بالبيانات من قبل فوسي وNIAID و جليعاد ، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على Truvada الخطير لـ PREP. تذكر جليعاد اليوم الآثار الجانبية لتروفادا: مشاكل الكلى ، بما في ذلك الفشل الكلوي. تفاقم التهاب الكبد B ؛ الكثير من حمض اللاكتيك في الدم (الحماض اللبني) ، مما قد يؤدي إلى الموت ؛ مشاكل الكبد الحادة التي يمكن أن تؤدي إلى الموت ؛ مشاكل العظام. ويذكرون أن تروفادا “يمكن أن تساعد في الحد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية – 1 من خلال ممارسة الجنس ، عند تناوله كل يوم واستخدامه مع ممارسات جنسية أكثر أمانًا”

إن عملية احتيال فوسي-جليعاد للترويج لـ Truvada للأشخاص الأصحاء من أجل “تقليل خطر” الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية هي علامة على مستوى سوء الممارسة الطبية وفي بعض الحالات الإساءة الإجرامية الواضحة لصحة الإنسان التي يمثلها المعلم الحالي للفيروس التاجي في البيت الأبيض وهو ، توني فوسي.

# فوسي وفيروس COVID-19

في أكتوبر 2019 ، حصل فوسي و NIAID على 100 مليون دولار من مؤسسة غيتس لتطوير علاجات “قائمة على الجينات” لفيروس نقص المناعة البشرية وأمراض

الخلايا المنجلية. هذا يعني أن فوسي لا يزال حتى وقت المزاعم الأولى عن الفيروسات التاجية الجديدة في ووهان في الصين ، يشجّع الاحتيال لمدة 35 عامًا حول فيروس نقص المناعة البشرية. فوسي هو أيضًا جزء من عصبة مؤسسة غيتس. في عام 2012 ، تم تسمية فوسي كواحد من أعضاء مجلس القيادة الخمسة لخطة عمل اللقاحات العالمية التي أنشأتها مؤسسة غيتس.

وهذا وثيق الصلة بدوره اليوم باعتباره “البابا” لفيروس إدارة كورونا. هل قام NIAID أو أي مختبر آخر في العالم بدقة ، مع الفحص المجهري الإلكتروني ، بعزل وتنقية عينات من المرضى الذين تم اختبارهم لمرض السارس – CoV-2 كإيجابيين لفيروس Covid-19؟ أم أن البراهين الفيروسية خاطئة مثلما صنع فوسي وزمرة الإيدز مع فيروس نقص المناعة البشرية؟

بالإضافة إلى ذلك ، يعمل NIAID مع Gilead لإجراء تجارب بشرية للمرحلة الثانية على عقار جليعاد ، remdesivir ، كعلاج محتمل للمرضى البالغين في المستشفى الذين تم تشخيصهم كمصابين بفيروس COVID-19.

# صدفة؟

الأمر ذو الصلة أيضًا هو حقيقة أن جميع كبار المستشارين العلميين لفرقة عمل الرئيس الأمريكي المعنية بفيروس COVID-19 مرتبطون منذ عقود بالبحث المزيف والبحوث المدمرة عن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ونشر النظريات الكاذبة. إلى جانب توني فوسي من NIAID تقف ديبورا بيركس Deborah L. Birx ، دكتوراه في الطب ، التي عيّنها أوباما كمنسق عالمي للإيدز في الولايات المتحدة والتي عملت تحت توني فوسي في NIAID من 1983-1986.

روبرت ريدفيلد Robert Redfield هو المدير الحالي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، وهي مركز فضيحة اختبار الفيروسات التاجية الأخيرة. شارك ريدفيلد مع روبرت جالو الذي فقد مصداقيته ، وهو زميل سابق لفوسي في فضائح الإيدز في أوائل الثمانينيات في NIH ، في تأسيس معهد علم الفيروسات البشرية بجامعة ميريلاند. كما شارك ريدفيلد وبيركس في تأليف العديد من المقالات العلمية حول لقاحات فيروس نقص المناعة البشرية المزعومة ، والتي لم يكن أيّ منها فعالًا.

إن فوسي وبيركس وريدفيلد ، جميعهم متواطئون بشكل لا يرحم في عمليات الاحتيال وسوء التصرف في فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، يمسكون اليوم لا مستقبل

الصحة العامة الأمريكية فحسب ، ولكن أيضًا مستقبل الاقتصاد العالمي بأكمله. ليست حالة جيدة. كما يظهر من عملهم على فيروس نقص المناعة البشرية الذي ثبت أنه احتيال ، لا تثبت اختبارات الفيروسات التاجية على الإطلاق وجود فيروس قاتل في أي مريض. إذا كان الأمر كذلك ، فربما يكون هذا أكبر احتيال إجرامي في التاريخ الطبي.

# ف. ويليام إنغدل F. William Engdahl

مستشار ومحاضر في المخاطر الاستراتيجية ، وهو حاصل على شهادة في السياسة من جامعة برينستون ، وهو مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا في مجال النفط والجغرافيا السياسية ، يكتب حصريًا لمجلة “New Eastern Outlook” الإلكترونية.

# هذه ترجمة لمقالة:

The Greatest Criminal Fraud in Medical History: Where’s the Virus?

F. William Engdahl

New Eastern Outlook

April 23, 2020