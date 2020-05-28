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التربية تنفي تأجيل الامتحانات النهائية

نفت وزارة التربية، الاربعاء، الانباء التي اشارت الى تأجيل الامتحانات النهائية، فيما دعت الطلبة الى الموفقية والنجاح وبذل مزيد من الجهود لتحقيق افضل النتائج.

وقالت الوزارة في بيان ان “الاخبار التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل موعد الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية عارية عن الصحة”، مبينة ان “الوضع الراهن وبسبب جائحة كورونا تم التنسيق بين اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات ووزارة الصحة من اجل الاجراءات الصحية اللازمة”.

واضافت الوزارة ان “من اهم الاجراءات التي سيتم اتخاذها هي فحص الطلبة الممتحنين قبل دخولهم للمركز الامتحاني ومتابعة ارتدائهم وسائل الوقاية من قفازات وكمامات، فضلا عن ذلك توجيه الدعوة الى اولياء امور الطلبة بتوفير وسائل الوقاية من الآن ، وتدريبهم عليها وتشجيعهم بارتدائها من المنزل قبل التوجه الى الامتحان”، مشيرة الى ان “الوزارة تواصل بذل قصارى جهدها لتوفير الاجواء من خلال تعقيم وتعفير المراكز الامتحانية والايعاز بتطبيق شروط السلامة ووضع مسافة بين ممتحن واخر ضمن خريطة الجلوس لحماية ابنائها الطلبة من مخاطر الفايروس”.

واعربت الوزارة عن املها “للطلبة الاعزاء دوام الموفقية والنجاح وبذل مزيد من الجهود لتحقيق افضل النتائج، وان يواصلو العزم والارادة في التفوق وتحقيق نتائج مفرحه”.

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