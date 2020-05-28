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الصحة تصدر توضيحا بشأن زيادة عدد الإصابات بكورونا

اصدرت وزارة الصحة، الاربعاء، توضيحا بشأن زيادة عدد الإصابات بكورونا.

وقالت في بيان ان “زيادة عدد الإصابات هو نتيجة لتكثيف عدد الفحوصات الميدانية والمراكز الصحية بعد ان تم زيادة عدد المختبرات فضلًا عن زيادة الفرق الطبية التي شاركت بعملية المسح الوبائي الفعال بمختلف محافظات العراق”.

واضافت ان “التشخيص لهذه الأعداد اغلبهم من الأشخاص والذين يحملون الفايروس ولاتظهر عليهم علامات المرض مما يساهم بشكل كبير للسيطرة على انتشاره”، داعية “كافة المواطنين الى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وأخذ المعلومة الحقيقية من الجهات المعنية بوزارة الصحة”.

يذكر ان وزارة الصحة اعلنت اليوم الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي في العراق بشأن فايروس كورونا، حيث سجلت 287 اصابة غالبيتها في العاصمة بغداد.

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