الكاظمي يدعو الأمم المتحدة لمساعدة العراق في إنجاز الانتخابات التشريعية

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة لمساعدة العراق في إنجاز الانتخابات التشريعية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

خلال الاتصال، هنأ غوتيريش الكاظمي، بمناسبة تسنمه مهامه، معرباً عن أمنياته بنجاح الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة، فضلاً عن استكمال الكابينة الوزارية، وفق بيان أورده مكتب الكاظمي الإعلامي،

كما قدّم غوتيريش التهنئة للكاظمي والعراقيين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أضاف البيان، أنه جرى خلال الاتصال أيضاً بحث تداعيات أزمة «كورونا» التي تجتاح العالم نبأسره، وتأثيراتها الاقتصادية، وجهود الحكومة في مكافحة هذه الجائحة، بوصفها أزمة إنسانية تستدعي التضامن واستنفار جميع الجهود لعبورها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة .

وأكد غوتيريش استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تحديد الفرص، والعمل بشراكة بنّاءة مع الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار في البلاد.

كما أعرب عن تفاؤله بالخطوات التي اتخذتها حكومة الكاظمي، واصفاً إياها بأنها كانت خطوات مهمة ومشجّعة وحكيمة.

من جانبه دعا الكاظمي الأمم المتحدة وأمينها العام لإبداء التعاون المطلوب في إنجاز الإنتخابات التشريعية في العراق والتحضير لها، بعد استكمال إقرار قانون الإنتخابات الجديد، داعياً الى التعاون الدولي من جانب الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في تجاوز أزمته المالية، وآثار جائحة كورونا على الإقتصاد العراقي.

كما أكد الكاظمي للأمين العام، أنّ الفريق الحكومي الجديد يبذل الجهود لتعزيز سيادة العراق واستقراره، وهو ماضٍ في التصدي للتحديات التي تشمل توفير الخدمات وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد، فضلا عن ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز سلطة القانون.