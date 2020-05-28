الى الكُتَّاب العبيد

عبد الله ضراب الجزائري

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الى الكُتّاب المستعبدين لدى الملوك العملاء ، الذين يسخِّرون اقلامهم ومواهبهم لخدمة اسيادهم الملوك ، لا لنصرة القضايا العادلة للامة ، والسبب هو الجشع والطمع

قد هِمتَ بالطَّمعِ الفاني ففزت به … لكن خسرتَ خصال الصِّدق والكرمِ

ماذا تفيدك اموالٌ مكدَّسةٌ … اذا نسيت نقاء القلب والقلمِ ؟

أردتكَ ارضا لُعاعاتٌ مدنَّسة ٌ… فانسقت تركضُ كالمجنون .. كالبُهَمِ

العزُّ عرشان إن رُمت العلا فلكُمْ … عرشٌ من المال أو عرش من الكلِمِ

المال يفنى وعرش الحقِّ متَّصلٌ… فاختر لنفسك عزَّ الحقِّ والقيَمِ

لا تكتبنَّ لبطنٍ ينتهي أبدا … واكتب لربِّك َرغم الجوع والألمِ

فالقولُ يخلدُ إن كان الهدى هدفَهْ … واللّغوُ يفنى فناء القشِّ والرِّممِ

أدركْ بيانَك إنَّ الخزي يركبُه … واصنع من القول معراجا الى القممِ

متى تتوبون للرَّحمن ويحكمو ؟ … متى تقومون للإخبات والنَّدم ِ؟

عيب على الكاتب الموهوب أن تجدهْ … كالوحش يخبط في الأطماع والنَّهمِ

كم من أديبٍ أريبٍ متقنٍ سَلسٍ… أردته نهْمتُه في الزَّيغ والظُّلمِ

أضحى كُليْبا مهينا للألى ملكوا … رُخصا ونقصا وأضحى دانيَ الهِممِ

يشقى ويُخزى لأجل الكسب في ضَعة ٍ… كأنَّما نُسبت عقباه للعدمِ

ألا يفكِّر ُ؟ إنَّ الموت منطلَقٌ … ليس النِّهاية يا من غاص في الوهَمِ

انَّ الثقافة تفكيرٌ ومعرفة ٌ … ما بال بعض ذوي الأقلام كالنَّعمِ

اكلٌ وفخرٌ، وكسبٌ، شهرة، ٌ نَهَمٌ … يرقى على أمَّة الاقلام كالورَمِ

به يعاني مقالُ الحقِّ اذ حَجبتْ… جدواه في الدَّهر كفُّ الشُّرْه والسَّقمِ

به يعاني ذوو الأفكار من صَلفٍ … يؤذي المفكِّر من بغي ومن صممِ

به أُهيلَ المقال الحرُّ في حُفرٍ … ووُورِيَ القبرَ قبرَ الصَّدِّ من قِدمِ

يا باغيَ المال بالأقلامِ مُرتديا … زيَّ العبيد إذا عُبِّدتَ لا تَلُمِ

لقد سعيت الى الإخزاء فاحيَ به … في الهون والدون تحت الرِّجلِ والقدَمِ

الى المكارم أرنو من على قلمي … الى الحقيقة والأخلاق والشيَمِ

لا لست كالبعض باع الفكرَ في وطَرٍ … اضحى يدسُّ الأذى في فكره القَتِمِ

يا بائع الفكر بالأهواء ماذا جنى … يراعُك العبدُ في ترسانة النُّظُمِ ؟؟؟