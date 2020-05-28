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بغداد تنفي تصريحا نسب للمحافظ بشان فقدان السيطرة بسبب تفشي كورونا

نفت محافظة بغداد، الاربعاء، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تصريح نسب للمحافظ محمد جابر العطا، عن فقدان السيطرة جراء تفشي وباء كورونا.

وقال العطا “لقد حذرت من فقدان السيطرة وتفشي الوباء في حالة استمرار كسر حظر التجوال وإقامة المناسبات والتجمعات والتزاور وعدم تعاون الاهالي مع إجراءات ومقررات خلية الازمة”، مبينا ان “دوائر الصحة ومنتسبي الامن والأجهزة الساندة وبقية الدوائر، جميعها مستنفرة وتمارس دورها بشكل مطلوب بالرغم من زيادة عدد الإصابات”.

واضاف ان “الخطر الحقيقي الذي يداهمنا ويصعب من مهمة عمل ونجاح تلك الفرق هو استمرار المواطنين بعدم الالتزام بالحظر الصحي الطوعي”، مطالبا بـ”ان يكون هناك حظر تجوال شامل يستمر لما بعد العيد حفاظا على الوضع الصحي والسيطرة على الجائحة”.

ونفى “ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تصريح نسب لي بشأن فقدان السيطرة جراء تفشي وباء كورونا”.

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