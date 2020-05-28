حكومة كوردستان تمدد حظر التنقل بين محافظات الإقليم

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، تمديد حظر التنقل بين محافظات الإقليم حتى 15 حزيران القادم.

وقالت الوزارة في بيان إنه تقرر تمديد حظر التنقل بين محافظات الإقليم لغاية 15 حزيران / يونيو المقبل.

كما قررت الاستمرار بمنع إقامة مجالس العزاء في المنازل، محذرة المخالفين من غرامة مالية قدرها مليوني دينار.

وبينت أن على سائقي مركبات النقل العام منع ركوب من لا يلتزمون بإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، كارتداء الكمامات، مع تغريم السائقين بمبلغ 50 ألف دينار في حال عدم الالتزام بذلك.

كما أشارت الوزارة إلى استمرار إغلاق مطاري أربيل والسليمانية.