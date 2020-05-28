عودة العبوات الناسفة والتصعيد الأمني في ذي قار

ذي قار / حسين العامل

شهدت الايام الاولى من عيد الفطر عودة التصعيد الامني في محافظة ذي قار التي تتمتع باستقرار امني نسبي حيث اعلن عن استهداف محال ومنازل بعبوات متفجرة ومواجهة بين القوات الامنية ومجموعة مسلحة اسفرت عن مقتل واصابة عنصرين من الشرطة واعتقال 11 متهما متورطين بالهجوم، ويأتي التصعيد بعد مضي اقل من اسبوعين على تنصيب قائد جديد لشرطة المحافظة من خارج منظومة المحاصصة الحزبية.

وقال المراقب الاعلامي رعد سالم الزهيري لـ(المدى) ان “محافظة ذي قار شهدت خلال يومي (24 و 25 ايار) ثلاثة خروق امنية تمثلت باستهداف منزل شقيق قائد عمليات كركوك الفريق سعد الحربية، بعبوة ناسفة دون وقوع أضرار بشرية، وانفجار عبوة ناسفة استهدفت محلا للأصباغ في شارع الزيتون وسط الناصرية”، واضاف ” فيما اسفرت المواجهات مع مجموعة مسلحة عن مصرع شرطي واصابة آخر في قضاء الشطرة”.

واشار الزهيري الى ان “التصعيد الامني بالتزامن مع تنصيب قائد جديد للشرطة من خارج اطار المحاصصة الحزبية ويحظى بنوع من القبول لدى المتظاهرين يثير اكثر من علامة استفهام ولا سيما ان محافظة ذي قار تتمتع باستقرار امني جيد مقارنة بالمحافظات العراقية الاخرى”، واردف ان “استغلال الملف الامني لخلط الاوراق امر وارد في اللعبة السياسية ولاسيما ان هناك اطرافا متضررة من خروج منصب قائد الشرطة من اطار المحاصصة الحزبية “.

ومن جانبه استبعد مدير اعلام قيادة شرطة ذي قار العقيد فؤاد كريم تورط اطراف سياسية بالتصعيد الامني الاخير وقال في حديث لـ(المدى) ان “ما حصل خلال اليومين المنصرمين يمكن تصنيفه ضمن القضايا الجنائية ولا يرتقي الى العنف السياسي”، واضاف انه “وبحسب تقديري لا يوجد ربط بين ما حصل من احداث وبين تنصيب قائد جديد لشرطة المحافظة”.

واوضح كريم ان “التصعيد الامني في المرحلة الراهنة لا يصب في مصلحة اي طرف من اطراف العملية السياسية، بل على العكس هي تميل الى التهدئة وطي صفحة العنف ومغادرتها الى مرحلة اخرى تكون اكثر ملاءمة لعملها السياسي”.

وكان مصدر امني في محافظة ذي قار كشف يوم الاثنين (25 ايار 2020) عن استهداف منزل شقيق قائد عمليات كركوك الفريق سعد الحربية، بعبوة ناسفة دون وقوع أضرار بشرية، مبينا ان الانفجار الناجم عن عبوة محلية الصنع اسفر عن اضرار مادية بسيطة في المنزل الواقع في ناحية العكيكة (35 كم جنوب شرقي المحافظة).

فيما اعلن مصدر امني آخر يوم الاحد (24 ايار 2020) عن انفجار غامض استهدفت محلا للأصباغ في شارع الزيتون وسط الناصرية، مشيرا الى ان الانفجار تسبب ببعض الاضرار المادية في عدد من المحلات المجاورة .

في حين لقي شرطي مصرعه واصيب آخر بجروح، يوم الاثنين (25 ايار 2020) اثر تبادل اطلاق نار بين مجموعة مسلحة والقوات الامنية في قضاء الشطرة (45 كم شمال الناصرية)، فيما تمكنت القوات الامنية من اعتقال 11 شخصا يشتبه بتورطهم بالحادث.

وكان ناشطون في تظاهرات الناصرية اتهموا يوم الاثنين (11 ايار 2020) مليشيات الاحزاب باغتيال الاصوات المعتدلة في التظاهرات لغرض السيطرة على ساحات التظاهر والتحكم فيها لتحقيق اجنداتهم الحزبية، وفيما اتهموا القوات الامنية بالتراخي أو التواطؤ مع قتلة المتظاهرين، شددوا خلال تشييع الناشط المدني ازهر علي الشمري الذي اغتيل على يد مجهولين، على حماية المتظاهرين والتعجيل بالقصاص من القتلة.

وكان مراقبون قد توقعوا يوم الاحد (10 أيار 2020) عودة شبح الاغتيالات لاستهداف متظاهري الناصرية وذلك في محاولة من أطراف سياسية ومليشياوية لإجهاض مساعي الكاظمي للتهدئة مع المتظاهرين. وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع اغتيال الناشط في تظاهرات الناصرية أزهر الشمري.

وكان مصدر امني اعلن يوم السبت (16 ايار 2020) عن تسلم العميد حازم محمد الوائلي مهام عمله قائدًا لشرطة محافظة ذي قار وكالة خلفًا للعميد ناصر لطيف الاسدي وذلك بناء على امر وزاري صدر يوم الخميس المنصرم، فيما رحب ناشطون في تظاهرات ذي قار بتنصيب الوائلي الذي اعرب مطلع العام الحالي عن تفضيل الاستقالة من منصبه على المشاركة بتنفيذ اوامر قمع التظاهرات السلمية، داعين الى تنفيذ اوامر القبض المعطلة وملاحقة المتورطين بقتل رفاقهم. وبتغيير العميد ناصر لطيف الاسدي تكون تظاهرات ذي قار قد اطاحت بسادس قائد امني متورط بقمع تظاهرات الناصرية وحرق خيام المعتصمين على جسر فهد على طريق المرور السريع خلال الاشهر القليلة المنصرمة.

وكانت الفعاليات الاحتجاجية في محافظة ذي قار شهدت صباح يوم الاثنين (10 شباط 2020) تصعيدا كبيرا وسط مدينة الناصرية، وذلك للضغط باتجاه اقالة قائد شرطة المحافظة العميد ناصر الاسدي، الذي يتهمه المتظاهرون بالتحزب وارتكاب جرائم قتل بحق المتظاهرين في واقعة جسر فهد والخط السريع والحبوبي .