محافظ بغداد يؤكد انتشار وباء كورونا في جميع مناطق العاصمة

تتباين وجهات النظر في العاصمة بغداد، بشأن فرض الحظر الشامل أو الجزئي، بين وزارة الصحة وإدارة المحافظة، خاصة وأن محافظات أخرى مثل صلاح الدين ونينوى أعلنتا الحظر الشامل، على وقع التصاعد الحاصل في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

في هذا السياق، قال محافظ بغداد محمد جابر العطا، إن “الوباء أصبح في جميع مناطق بغداد، والمريض الواحد له ملامسون وربما يتحركون من مكان إلى آخر”، مؤكدًا أنه “لا توجد الآن مناطق محددة ممكن أن تكون خالية وأخرى موبوءة، وجميع مناطق بغداد أصبحت مرشحة للإصابة وهذا ينذر بالخطر”.

وأضاف العطا، أن “أعداد الإصابات بكورونا في تزايد في بغداد وأن الكثير من المناطق فيها كثافة سكانية، ولغاية الآن هنالك تزاور وعدم التزام بشروط السلامة والصحة من قبل المواطنين”، داعيا المواطنين إلى “الالتزام بإجراءات السلامة الصحية وتجنب التجمعات وعدم المصافحة والعناق والتقبيل والابتعاد مسافة متر ونصف إلى مترين بين شخص وآخر”.

وأشار إلى أن “محافظة بغداد طالبت خلية الأزمة، بأن يكون هناك حجر تام قبل العيد بأسبوع، إلا أن وزير الصحة طلب أن يكون الحجر مناطقيًا وليس تامًا”، مبينا أنه “من الممكن السيطرة على الوباء من خلال السيطرة على المناسبات والتجمعات الرياضية والتجمعات الأخرى”.

وتابع العطا، أن “هنالك نقاشا سيكون يوم السبت أو الجمعة بشأن الإجراءات التي ستتخذ لما بعد العيد”، مرجحا “العودة إلى إجراءات الحظر الجزئي ومنع التجمعات”، لافتًا إلى أن “موضوع فرض غرامات على المخالفين لحظر التجوال أو غير الملتزمين بشروط السلامة يحتاج إلى قانون وهنالك أناس يشكون الفقر ومستواهم المعاشي قليل جدًا”، مشيرا إلى أن “الحكومات المحلية تصدر القوانين ولكن تنفيذها يكون على عاتق القوات الأمنية وهي مسؤولة عن تشديد الإجراءات”.

وفي السياق، أعلنت محافظتا صلاح الدين ونينوى، امس الأربعاء، فرض حظر شامل للتجوال، إثر تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا.

وبهذا الخصوص، قال عمار الجبر، محافظ صلاح الدين إنه “يجب علينا اتخاذ أعلى إجراءات الحذر ومنع التنقل بين الأقضية وداخلها ومنع القادمين إلى المحافظة، وهي خطوات غير مسبوقة يجب أن تنفذ بأمر رئيس الوزراء”.

وأضاف الجبر في رسالته لأهالي المحافظة: “سندخل اليوم أعلى درجات الحظر وحجر جميع المواطنين في منازلهم”.

من جهتها، أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة الأربعاء.

وقال المتحدث باسم خلية الأزمة عدي العبادي، في بيان، إن “محافظ نينوى نجم الجبوري، وجه بأن يكون الأربعاء (ليوم واحد) حظرا تاما للتجوال في عموم المحافظة”.

وعلل البيان أن “الحظر جاء نظرا لتطورات الوضع الوبائي في المحافظة”.

ويوم أمس الاول أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 216 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي النماذج المفحوصة منذ بداية الوباء قارب 200 ألف فحص.

في السياق ذاته بدأ حراك عالمي نشط في الـ48 ساعة الأخيرة، ضد علاج الملاريا هيدروكسي كلوروكين، والذي استخدم في العراق مع مرضى فيروس كورونا منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وأوقفت منظمة الصحة العالمية التجارب على علاج هيدروكسي كلوروكين، بشكل مؤقت لحين أصدار موقفها النهائي من هذا العقار في حزيران/ يونيو القادم، وذلك على خلفية توصل التجارب إلى وجود مضار تتسبب بارتفاع الوفيات لمرضى كورونا.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي عبر الانترنت، ان هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة في مجلة “ذي لانسيت” الطبية اعتبرت ان اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19 ليس فاعلًا وقد يكون ضارًا، بحسب الدراسة التي بينت ان هذا العقار قد يتسبب بامراض قلب خطيرة ويؤدي لارتفاع خطر الوفاة.

وأعلنت 4 دول أوروبية، وهي كل من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وايطاليا، إيقاف استخدام علاج الملاريا “هيدروكسي كلوروكين” مع مرضى فيروس كورونا، بعد أشهر من استخدامه في عدة دول.

وقالت وكالة الأدوية الإيطالية إن “الادلة السريرية الجديدة المتعلقة باستخدام هيدروكسي كلوروكوين في الأشخاص المصابين بفيروس كورونا تشير إلى زيادة خطر التفاعلات الضارة مع فائدة ضئيلة أو معدومة”.

وفي الوقت الذي يواصل العراق استخدام هذا العقار الذي ارتبط بكونه قد يزيد عدد الوفيات، قد يطرح سؤال حول ما اذا كان هو أحد اسباب ارتفاع الوفيات في العراق منذ بداية ظهور الفيروس.

من جانبه، كشف مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، عن اجتماع مرتقب للجنة خبراء ومتخصصين مسؤولة عن البروتوكولات العلاجية في العراق، بشأن مراجعة استخدام العلاج واتخاذ قرار بإيقافه أو الاستمرار عليه.

وأكد الحلفي أن “اللجنة تتكون من أطباء تخدير ومتخصصين واستشاريين من مدينة الطب وباقي المستشفيات ودوائر الصحة”، مؤكدًا ان “اللجنة ستعقد اجتماعًا ربما يوم غد من اجل مراجعة استخدام عقار الكلوروكين والاطلاع على النتائج المتوفرة، ومن ثم أصدار قرار بإيقافه أو الاستمرار به”.

وبيّن الحلفي أن “البروتوكولات العلاجية والنتائج المستحصلة من استخدامها تختلف من دولة لأخرى، إلا أن هناك مراجعة مرتقبة لمصير العقار واستمرار استخدامه في العراق من عدمه”.

فيما أعلن مدير عام صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، الأربعاء، وفاة شاب بفيروس كورونا بعد ساعات من وفاة شقيقه لذات السبب، فيما قدّم نصيحة إلى أهالي العاصمة.

وقال الحجامي في تدوينة تابعتها (المدى) امس الاربعاء ، إنه “للاسف الشديد توفي قبل قليل الشاب (فرات عبد الكاظم الفتلاوي) البالغ من العمر ٤٤ سنة، وهو شقيق الشاب (معن عبد الكاظم الفتلاوي) البالغ من العمر ٣٧ سنة الذي توفي يوم امس بنفس المرض”.

واضاف الحجامي، “لقد قام الاطباء بكل المحاولات ومنها اعطاؤه بلازما الدم من المرضى المتعافين من المرض ولكن كل المحاولات فشلت للاسف” .

وتابع قائلًا، “لقد فجعت عائلة باثنين من شبابها في ٢٤ ساعة وما زلنا نسمع من ارباب الجهل والتخلف ان لا وجود لهذا المرض”.

وشدد الحجامي، “اسمعوا نصيحتي وأنا محب لكم، لا تنتظروا ان تفرض عليكم إجراءات السلامة قسريًا، ولكن بامكانكم ان تحموا انفسكم وأهلكم و أحباءكم، ومازال في الوقت متسع”.

واستبعد محافظ اربيل، فرست صوفي، امس الاربعاء، فرض الحظر الشامل مرة اخرى، تماشيا مع مصالح المواطنين، محذرًا من تفشي كورونا في مناطق الإقليم بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية.

وقال صوفي في مؤتمر صحفي، إنه “ليس هناك احتمال لفرض حظر التجوال الشامل مرة أخرى لأن عودة الناس لأعمالها وكسب معيشتها وفتح الأسواق والمساجد امر مهم”.

وأضاف أن “الحكومة تحاول خلق توازن بين عدم فرض الحظر الشامل وفي الوقت نفسه توجيه تعليمات صحية والالتزام بها”. وأكد صوفي أن “خطر فيروس كورونا لايزال قائمًا” مشيرًا إلى أن “عدم التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية سيؤدي الى تحول الفيروس الى وباء ينتشر بين المواطنين وعندها لن تكون بالامكان السيطرة عليه”.