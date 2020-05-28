مصدر: الكاظمي سيقدم مرشحي هذه الوزارات قريبا الى البرلمان

كشف مصدر سياسي، الاربعاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيقدم مرشحي ثلاث وزارات الى البرلمان قريبا، مشيرا الى ان هناك خلافات على وزارات اخرى لم تحسم حتى الان.

وقال المصدر ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد يرسل أسماء مرشحي ثلاث أو أربع وزارات شاغرة يُتَّفَق عليها قريباً”، مبيناً أنّ “هناك خلافات حادة لا تزال مستمرة على وزارتي الخارجية والنفط، وكذلك العدل، بين القوى السياسية المختلفة”.

واضاف أنه “من المؤمل أن تُستأنف المشاورات، مساء غد الخميس، مع انقضاء عطلة العيد”.

ولم يُتَّفَق بشأن وزارات التجارة والزراعة والعدل والثقافة والهجرة، والنفط، والخارجية بسبب خلافات سياسية حادة حيال أسماء مرشحي تلك الوزارات والكتل التي ترشحهم للمنصب.

وتابع ان “هناك تقدم بشأن ثلاث وزارات قد تُحسَم قريباً، هي التجارة والزراعة والثقافة، بينما تتواصل الخلافات على وزارات النفط والخارجية والعدل بين كتل التحالف أو المكون السياسي الواحد، وكذلك مع الكتل الأخرى التي تتحفظ، على سبيل المثال، على أسماء قدمتها القوى الكردية لشغل منصب وزارة الخارجية، أو أسماء قدمت لوزارة العدل والنفط”، لافتا الى ان “اتفاقات تشكيل الحكومة منحت وزارة التجارة للقوى السنية، والعدل والخارجية للأكراد، ووزارات الزراعة والثقافة والنفط للشيعة، على أن تُمنَح وزارة الهجرة لشخصية مسيحية”.

واكد المصدر “وجود خلافات بشأن طريقة تولي شخصية مسيحية ل‍وزارة الهجرة، إذ يرى فريق أنها من استحقاق أحزاب ممثلة للمكون، بينما يطالب آخرون بمنحها لشخصية مسيحية مستقلة”.