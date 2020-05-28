نائب يطالب بإنهاء العام الدراسي لطلبة الدراسات الأولية

طالب النائب جواد حمدان الساعدي، الأربعاء، وزير التعليم العالي بإنهاء العام الدراسي الحالي لطلبة الدراسات الأولية واعتماد تقارير علمية لجميع المواد الدراسية بدلاً عن الامتحانات الالكترونية.

وقال الساعدي في بيان انه “نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من تفشي جائحة كورونا والوضع النفسي والاقتصادي وضيق الوقت ولاعتبار التعليم الإلكتروني تجربة تم تطبيقها للمرة الأولى في العراق بلا تجارب سابقة، نطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنهاء العام الدراسي الحالي (2019 – 2020) لطلبة الدراسات الأولية”.

وأضاف الساعدي “كما ونقترح مطالبة الطلبة بإعداد تقارير علمية تشمل جميع المواد الدراسية التي تم تدريسها للطلبة خلال هذا العام الدراسي بدلاً عن الامتحانات الإلكترونية المزمع اجراءها نهاية شهر تموز المقبل”.

واوضح الساعدي ان “التقارير العلمية ستكون حافزاً يدفع الطلبة للبحث والمناقشة والدراسة وفق آليات معينة لكتابة التقرير تحدد من قبل الوزارة على أن تتناسب مع ظروف الطلبة الحالية وتواكب التطور العلمي”.

وذكّر الساعدي “بوضع شبكة الأنترنت في البلاد وفترات انقطاع التيار الكهرباء والمعوقات الكثيرة لأداء الامتحانات إلكترونياً بالإضافة إلى سلبيات الظروف النفسية والصحية والاقتصادية وغيرها التي يعيشها الطلاب”.