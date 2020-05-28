هيي أيها الحمار النرجسي ! : قصة قصيرة

بقلم مهدي قاسم

جلس على كرسيه الهزاز مصطنعا هيئة إمبراطور عظيم من أباطرة روما الغابرين ، محاولا إضفاء شيئا من مهابة مفتعلة ووقار مهزوز ومضحك على ملامح وجهه الغليظة بعض الشيء و التي بدأت الآن تكتسب قناع مهرج مبتديء …

و مع هزات الكرسي الدوّارة يكون قد أغمض عينيه متفكرا بتأمل و استغراق كم أن العالم مشغول به ، معجبا بعظمة نفسه المأخوذة من كثرة أوهامه الناتجة عن عجيج كلامه ولكن بقليل من طحين ، فهذا ما كان يغيظه و يضخّم من شعوره بعظمة متخيلة و جوفاء .. ولكنه سرعان ما وجد نفسه قد أصبح شمس الكون ومركز الأرض دفعة واحدة !! ، وما الآخرون سوى كويكبات ضيئلة تدور حوله ذائبة شموعا و نيازك متساقطة وزائلة إعجابا به وتعظيما ..

ولكنه في هذه المرة وجد نفسه واقفا في طابور طويل يتقدم ببطء شديد ، وبما أنه كان مستغربا بلامبالاة الناس بحضوره بصفته شمس الكون ومركزالأرض ، وأستاء من عدم التعرف عليه فورا ، فقد صاح عليه أحد الحراس المشرفين على تنظيم حركة و تقدم الطابور بنبرة آمرة ومحتدة :

ــ هيي أنت ! ..يا من هناك ! .. مالك واقف كحمار حائر ؟ تقدم إلى الأمام قليلا بحق الرب !..

فاستغرب من أنهم لا يعرفون حتى اسمه فرد محتجا :

ــ معقول أنتم لا تعرفون حتى اسمي أنا فلان ال …..

فقاطعه الحارس بنبرة أشد خشونة ولكن في هذه المرة بلهجة تهديد جدي وهو يلوّح بسوطه :

ــ تقدم أيها الحمار النرجسي ! تقدم إلى الأمام ! بدلا من تفوه بهراء و ترهات بايخة !…. و إلا ..