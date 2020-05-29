الصحة والسلامة لكم والى عوائلكم ومحبيكم

افتي .. يالقضاء

ميسون نعيم الرومي

حنطه اتفرهدت والبايگ (احميمات)-

افـتي يالقضاء اوبـَـرر البوگات

بيك اويحتمي كل سارق اومحتال

يطلع تبريه وامحلله السرقات

***

يغلق بالدعاوى وايبري بالسراق

يتآمر ع الوطن او ينفي بالتهمات

ايغطي ع الفساد الحجه (عمر اچبير)-

-(وازغير العمر) ينظرله بالرأفات

***

الآف الشباب امغيبه مدري وين

أطفال اتيتمت واترَمـّـلـَـت زوجات

ما دامت أبد واليشــهد التاريخ

عدوان الشعب عَ الوطن عالآت

***

سلطه من ورق تحتال ع القانون

واحزاب الدجل تتقاسم النفطات

ضايع يا وطن واشلون چا نلگاك

مرجوحه صرت واتمرجح الجارات

***

منريد الچذب والچذب حبله اگصير

چنك منتشي عَ الكرسي والشارات

ما شفنه عمل بـس الحچي والگول

ابـدي بالعقاب او عـلي بالرايات

***

ما ينفع ندم تـنداس بالرجلين

اصحه واتعظ لا تنفش الريشات

حنطه اتفرهدت والبايگ (احميمات)-

افـتي (يالقضاء) اوبـَـرر البوگات

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29 / آيار / 2020

ســــــــــــــــــــتوكهولم