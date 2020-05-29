الصحة والسلامة لكم والى عوائلكم ومحبيكم
افتي .. يالقضاء
ميسون نعيم الرومي
حنطه اتفرهدت والبايگ (احميمات)-
افـتي يالقضاء اوبـَـرر البوگات
بيك اويحتمي كل سارق اومحتال
يطلع تبريه وامحلله السرقات
***
يغلق بالدعاوى وايبري بالسراق
يتآمر ع الوطن او ينفي بالتهمات
ايغطي ع الفساد الحجه (عمر اچبير)-
-(وازغير العمر) ينظرله بالرأفات
***
الآف الشباب امغيبه مدري وين
أطفال اتيتمت واترَمـّـلـَـت زوجات
ما دامت أبد واليشــهد التاريخ
عدوان الشعب عَ الوطن عالآت
***
سلطه من ورق تحتال ع القانون
واحزاب الدجل تتقاسم النفطات
ضايع يا وطن واشلون چا نلگاك
مرجوحه صرت واتمرجح الجارات
***
منريد الچذب والچذب حبله اگصير
چنك منتشي عَ الكرسي والشارات
ما شفنه عمل بـس الحچي والگول
ابـدي بالعقاب او عـلي بالرايات
***
ما ينفع ندم تـنداس بالرجلين
اصحه واتعظ لا تنفش الريشات
حنطه اتفرهدت والبايگ (احميمات)-
افـتي (يالقضاء) اوبـَـرر البوگات
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29 / آيار / 2020
ســــــــــــــــــــتوكهولم