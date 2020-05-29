البارزاني يأسف للتراخي أمام كورونا ويحذر من استغلال الجائحة “سياسيا”

حذر رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني، اليوم الجمعة، من خطورة المرحلة المقبلة في مواجهة فيروس كورونا، وفيما أبدى أسفه “للتراخي” الذي ابداه البعض أمام الجائحة والذي ادى الى معاودة تسجيل الاصابات، اشار الى أن البعض يحاول استغلال هذا المرض “سياسيا”.

جاء ذلك في بيان أصدره البارزاني، اليوم الجمعة، عن مخاطر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وحذر البارزاني، في بيانه من أن الفتور في الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية من شأنه أن يفاقم الوضع على نحو خطير، مشيرا الى أن مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جدية للغاية في هذه الأيام، ولا سيما بعد التراخي في الالتزام بالتعليمات الصحية مما يجعل انتشار الجائحة يتضاعف بسرعة.

واضاف لقد طلبنا منكم أيها الأكارم، ومع بدايات انتشار هذه الجائحة، الالتزام بالإجراءات الوقائية، ونشكركم على ذلك الالتزام الذي كان له الأثر الجيد في منع تفشي الفيروس، وأصبح انتصارنا حديثاً متداولاً ومحل ثناء من قبل دول و منظمات دولية عديدة.

وتابع قائلا، من المؤسف أن هذا الالتزام قد تراخى مع محاولات بعض الجهات استخدام المساعي الحكومية لمواجهة الجائحة، لأغراض سياسية مع سعيها للتقليل من أهمية التدابير الاحترازية الحكومية، وبذلك فإن استغلال حياة المواطنين سياسياً يعرض حياتهم للخطر.

وفي هذا الوقت، شدد البارزاني، على أن يتحمل كل من يحرض على عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كامل المسؤولية عن تعرض سلامة المواطنين وحياتهم للخطر، وعلى هؤلاء الذين يقفون بالضد من التعليمات الصحية أن يضعوا حداً لتلاعبهم بسلامة المواطنين.

ودعا البارزاني، المواطنين الى تطبيق التعليمات الصحية للحفاظ على سلامتكم وسلامة ذويكم والآخرين، محاطبا اياهم بالقول ألا تقعوا تحت تأثير الدعايات المضللة التي تعرض حياتكم للخطر، وإن سلامتكم بالنسبة لنا، أهم من أي شيء آخر.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان يوم امس الخميس، 28 ايار 2020، تسجيل 34 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.