بهجت صابر يُطالب بتأجيل الإمتحانات في مصر ويُحذر من كارثة إنسانية

طالب الناشط المصري “بهجت صابر” السلطات المصرية بتأجيل “إمتحانات الثانوية العامة” في مصر إلى أجل غير مُسمي ، نظراً للإعلان الرسمي عن موعدها في نفس توقيت ذروة جانحة كورونا في مصر ، وهذا بحسب ما صرح به عدداً من المسؤولين المصريين .

وقال “صابر” في بث مباشر له اليوم الخميس على قناته على اليوتيوب وعلى حسابه على الفيس بوك بأن هذا الإجراء بيؤكد بأن النظام المصري بيتعمد تدمير ما تبقى من منظومة التعليم في مصر من خلال تدمير كوادرها إن كانوا من المعلمين أو الإداريين والذين سيقومون بالإشراف على الإمتحانات ، بالإضافة إلى أكثر من 600 ألف طالب وطالبة ، والبيُعدوا مستقبل وأمل مصر خلال السنوات القادمة .

وأضاف “صابر” في نفس البث بأن الوضع الصحي في مصر اصبح كارثي بعد تواتر الأخبار عن كثرة عدد إصابات العاملين في الجهاز الإداري للدولة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى تزايد أعداد المصابين من عامة الشعب لرقم يبلغ عشرات وربما مئات أضعاف ما تعلنه الدولة رسمياً ، في ظل إهمال وتجاهل تام من الدولة .

وفي هذا الصدد فقد طالب “صابر” كل من تظهر عليه اعراض الإصابة وتتجاهله الدولة بإتخاذ موقف إيجابي وصارم ضد تخاذل الدولة عن علاجه ، وهذا العلاج الذي يُعد حق أصيل يكفله له الدستور المصري والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر .