توضيح حول ما يتم تداوله بخصوص مستشفى اليرموك التعليمي…

مستشفى اليرموك التعليمي واحد من اكبر المستشفيات في العراق بسعة ٩٩٦ سريرًا يضم معظم الاختصاصات الطبية و فيه كثير من المراكز التخصصية و هو مستشفى تعليمي للدراسات الطبية الأولية و العليا و حاله حال كل المستشفيات الأخرى فيه ردهة وبائية صغيرة بستة عشر سريرًا فقط موجودة منذ ان تأسس المستشفى تقريباً وتدخلها باستمرار كل أنواع الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا والإنفلونزا الوبائية والتهاب الكبد الفيروسي …الخ ولا يوجد اي تغيير في هيكلية المستشفى و قد اتخذت الدائرة قراراً منذ عدة أسابيع بعدم تحويل مستشفيات اليرموك و الكاظمية و الطفل المركزي و الكرخ للولادة الى مستشفيات عزل باي حال من الأحوال.

نحن نعيش أزمة وحرب قاسية مع مرض لا يعرف الرحمة و نذرنا أنفسنا للقتال حتى النهاية واقسمنا أما ان نقضي على المرض او يقضي علينا و لم نحنث باليمين الذي اقسمنا عليه في يوم تخرجنا بكل عناويننا الوظيفية، وأنا اعلم علم اليقين ان الجميع حتى النهاية ومن دب في نفسه الخوف و يود التخلي عن خدمة أهله و وطنه فسوف يمنح اجازة طويلة حتى تضع هذه الحرب أوزارها من غير ان ينقص من حقوقه شي ويبقى المواطن هو من يميز بين من ضحى من اجله و بين من خذله.