رسول: تدمير ثلاثة أوكار داعشية ومقتل إرهابيين أثنين في كمين ببعقوبة

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الجمعة، عن مقتل ارهابيين اثنين في كمين لقوات الجيش ببعقوبة، مبينا ان قوات الجيش دمرت ثلاثة اوكار ارهابية ايضا خلال العملية.وقال رسول في بيان ان “قوة من اللواء التاسع عشر، تقتل إرهابيين إثنين بعد نصب كمين محكم لهما، وتدمر ثلاثة أوكار خلال عملية نفذتها في منطقة جميل جنوب بهرز بمدينة بعقوبة في محافظة ديالى‬” .