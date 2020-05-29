قائد عمليات نينوى : إدارة المحافظة ودائرة الصحة تتحملان مسؤولية ازدياد حالات الاصابة بـ”كورونا”

قائد عمليات نينوى لـ(باسنيوز): إدارة المحافظة ودائرة الصحة تتحملان مسؤولية ازدياد حالات الاصابة بـ”كورونا”

نفت قيادة عمليات نينوى، اليوم الخميس، مسؤوليتها عن دخول الوافدين مؤخرا إلى المحافظة، والتي سجلت على اثرها العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن، نومان الزوبعي، في تصريح : إن “القطعات العسكرية الموجودة في نينوى تقوم بواجبها بشكل كامل في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن تطبيق قانون حظر التجوال وضبط المداخل المؤدية إلى الموصل ومنع دخول الوافدين إليها”.

وأكد الزوبعي، أن “الوافدين الذين توافدوا مؤخرا إلى المحافظة وظهرت عليهم حالات إصابة بفيروس كورونا، دخلوا إلى نينوى بقرار من الحكومة المحلية وليس من قيادة العمليات”، مبينا أن إدارة المحافظة وصحة نينوى تتحملان المسؤولية عن تبعات ذلك”.

وسجلت محافظة نينوى خلال اليومين الماضيين، 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا أغلبهم لوافدين من من تركيا والعاصمة العراقية بغداد.

وتفرض السلطات المحلية في نينوى ولليوم الثاني على التوالي حظرا شاملا على التجوال بعد انتهاء الحظر المفروض خلال أيام العيد للحد من تفشي فيروس كورونا.