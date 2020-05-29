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محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهم بحرق وجه امرأة بمادة التيزاب

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن تصديق محكمة تحقيق الكرخ أقوال متهم بحرق وجه امرأة بمادة التيزاب.

وقال المجلس في بيان إن “محكمة تحقيق الكرخ صدقت أقوال المتهم بحرق وجه وجسد امرأة في منزلها وقيامه بالهرب”، موضحاً أن “القوات الأمنية القت القبض على المتهم بجريمة الاعتداء على امرأة في منزلها بمنطقة الغزالية عبر حرق وجهها وجسدها بمادة التيزاب وهروبه”.

واضاف البيان أن “المتهم اعترف بجريمته لقاضي التحقيق وقد اجرت المحكمة كشف الدلالة على الجريمة تمهيداً لاحالة المتهم على المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل”.

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