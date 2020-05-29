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نائب عن العصائب يستنكر استخدام القوة ضد المتظاهريين في امريكا

استنكر النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق حسن سالم، اليوم الجمعة، استخدام “القوة المميتة المفرطة” من قبل القوات الامريكية ضد المتظاهريين السلميين في ولاية مينسوتا الامريكية.

وقال سالم في تصريح صحفي صدر عن مكتبه اليوم، إن على الامم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان التدخل لوقف هذه المجازر التي ترتكبها القوات الامريكية ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم من خلال نبذ التمييز العنصري ضد الجنس الاسود في الولايات المتحدة الامريكية.

كما خاطب النائب حسن سالم، وزير الخارجية الامريكي، بالقول “اين حقوق الانسان يابومبيو وهل ديمقراطيتكم تتيح لكم استخدام القوة المميته ضد المتظاهرين السلميين”.

ولقي شخص حتفه، واعتقل 5 آخرون، بمظاهرات شهدتها، امس الخميس، مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، شمالي الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجا على قتل شرطي مواطنا من ذوي البشرة السوداء بالمدينة.

وقرر حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، تيم وولز، إشراك الحرس الوطني لحفظ الأمن في الولاية على خلفية الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين.

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