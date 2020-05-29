نائب: ما حدث امس من استهداف لمرقد الصدر لا يدخل في خانة الصدفة

اعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، الخميس، أن ما حصل امس من اعتداء على مرقد السيد الشهيد الصدر في النجف لايدخل في خانة الصدفة، داعياً الى التعامل بجدية عالية مع الموضوع.

وقال العكيلي انه “لا يخفى على احد ان ما حدث ليلة امس الاربعاء من اعتداء اثم ولعين على ضريح ولي هز عروش الظلمة والطواغيت واثبت للعالم ان الصوت الواحد اذا علا وصدح بالحق فانه سيقلب الطاولة على كل ظالم وطاغية ومجرم وسارق وانه ما زال مصدر قلق لهم حتى بعد استشهاده”، مبينا “اننا نقول يا سادة الامن والامان في بلدي (ان الصدر خط احمر)عند جميع الشرفاء”.

واضاف العكيلي، ان “ماحدث في ليلة الاربعاء لا يدخل في خانة الصدفة ولاخانة سوء الفهم ولا في اي خانة اخرى، خاصة اذا علمنا بان منع التجوال وصل ذروته في ايام العيد بحيث حتى الجنازة لا تستطيع المرور الا بشق الانفس وبسيارتين فقط، بالتالي فكيف عبر هؤلاء من جنوب العراق من عدة محافظات ومن وسطه ليصلوا الى النجف”، مؤكداً أن “وزيرالداخلية ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات وقادة الاجهزة الامنية الاخرى، عليهم التعامل بجدية عالية مع الموضوع ومتابعة ملف هؤلاء الشباب وارتباطاتهم والجهات التي خلفهم ومتابعة تصرفاتهم وتحركاتهم”.

ولفت الى “اننا نرى هذه الايام الضعف الواضح في تلك الاجهزة، بالتالي على رئيس الوزراء التعامل بحزم مع هكذا خروقات خاصة مع التحركات المريبة للدواعش”، مشددا بالقول “ننتظر منكم متابعة تحركات تلك الاسماء والجهات التي خلفهم من باب واجبكم الديني والوطني وحفاظا على شبابنا وابناءنا، لان هذا الفعل لم يخطر على بال اي عراقي شريف ان يتم التعرض على مرقد وضريح وجد للعبادة والتهجد والدعاء وكان وما زال وسيبقى ملاذاً للثائرين والمحتاجين والملهوفين”.

وتابع العكيلي ان “تلك المطالبات ورؤيتنا حول ماحصل ليلة امس، تم ارسالها بكتاب رسمي الى رئيسي جهازي الامن الوطني والمخابرات”.