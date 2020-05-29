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نائب يدعو لشمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط بنظام العبور لهذا العام

طالب النائب محمد اقبال الصيدلي، الخميس، بشمول طلبة (السادس الابتدائي والثالث المتوسط) بنظام العبور لهذا العام اسوة بباقي المراحل الاخرى.

وقال الصيدلي في بيان “نطالب خلية الازمة الحكومية بشمول طلبة (السادس الابتدائي والثالث المتوسط) بنظام العبور لهذا العام اسوة بباقي المراحل الاخرى لعدم وجود اعتبارات تتعلق بمعدلاتهم”.

واضاف الصيدلي، “بالنظراً لضعف امكانات الدوائر الخدمية والصحية وتحقيقا للهدف الاسمى الذي تنشده الدولة والمجتمع في حماية ارواح الطلبة والحفاظ على سلامتهم، ندعو وزارة التربية الى ان تكون قراراتها اكثر فاعلية وتتناسب مع حجم الاشكالات الطبية التي يعاني منها بلدنا العزيز”.

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