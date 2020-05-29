6 وفيات و416 إصابة جديدة بـ «كورونا» في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 6 وفيات و416 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم فحص (٥٢٤٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢١٦٧٣١).

أضافت الوزارة، إن مختبراتها سجلت لهذا اليوم (٤١٦) إصابة في العراق منها ١٧٧ إصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط، موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٧٢

بغداد/ الكرخ: ١٤٦

مدينة الطب: ٤٧

النجف: ٥

البصرة: ١٥

السليمانية: ٢٢

كربلاء: ٢٨

كركوك: ٣

ديالى: ١٣

واسط: ٧

بابل: ١٦

الديوانية: ١

ميسان: ٤

ذي قار: ٣١

المثنى: ٣

صلاح الدين: ٢

نينوى: ١

وأشارت الوزارة إلى تماثل ٧٣ حالة للشفاء، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢

بغداد/ الكرخ: ٥٥

مدينة الطب: ٤

البصرة: ١

أربيل: ٢

ديالى: ١

ذي قار: ٢

نينوى: ٦

وذكرت الوزارة تسجيل ٦ حالات بسبب الفيروس، حالتين في بغداد/ الرصافة، و٣ حالات في مدينة الطب، وحالة واحدة في البصرة.

وبينت أن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن ٥٨٧٣، ومجموع حالات الشفاء ٣٠٤٤، والراقدين الكلي ٢٦٤٤، والراقدين في العناية المركزة ٤٥، ومجموع الوفيات ١٨٥.