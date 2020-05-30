الخطابي يطمئن الكربلائيين ويتوعد مخالفي حظر التجوال

توعد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الجمعة، بتوقيف كل من يخرق حظر التجوال، فيما طمأن أهالي المحافظة بأن الوضع ما يزال تحت السيطرة رغم تزايد الإصابات بفايروس كورونا مؤخراً.

وقال الخطابي، في مؤتمر صحفي إن “هناك خروقاً (تتمثل بـ) دخول بعض الأشخاص إلى المحافظة، وتم الكشف عن طرق نيسمية”، مضيفاً “اعتباراً من الآن كل من يخرق حظر التجوال سيودع بالتوقيف”.

وتابع الخطابي، وهو رئيس خلية الأزمة ب‍كربلاء محافظ، أنه “رغم تزايد الحالات في محافظة كربلاء الا أننا نطمئن الأهالي بأننا ما زلنا مسيطرين على الوضع في المحافظة”.

وأشار إلى “منح فترة أسبوع لاختبار أصحاب المحال التجارية والأسواق، ومدى التزامهم بشروط السلامة”، مبيناً أنه “سيتم فرض غرامات كإجراء أولي ومن ثم الإغلاق لمن يخالف التعليمات”.