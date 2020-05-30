الصحة الكوردستانية: سبعة من اسرة المتوفي بكورونا في السليمانية مصابون بالفيروس

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان ان الشاب المصاب بفيروس كورونا الذي توفي اليوم السبت بمحافظة السليمانية كان قد تلقى العدوى من شقيقه، مشيرة الى ان سبعة من اسرة المتوفي هم مصابون بالفيروس المستجد.

وجاء في بيان للوزارة شفيات المحافظة، موضحا ان المتوفى يبلغ من العمر 37 عاما وهو من الملامسين لشقيقه المصاب الكادر الصحي في مستشفى آسا في السليمانية.

وتابع البيان انه بالاضافة الى المتوفي فان سبعة من افراد اسرته مصابون بالفيروس، مضيفا انه بعد ان ظهرت عليه اعراض المرض في 15 / 5 / 2020 ولم يكن يعاني من اي مرض سابق واجري له الفحص في 19 / 5 / 2020 واظهر الفحص اصابته بالفيروس وتم ارقاده في المستشفى وبقي تحت العناية الطبية.

وتابع البيان ان حالة المريض انتكست امس 19 / 5 / 2020 وتم وضعه تحت جهاز التنفس الصناعي، لافتا الى انه مع الاسف توفي اليوم السبت 30 / 5 / 2020.

وعبر البيان عن مراساته وتعازيه لذوي المتوفى، مطالبا جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية.