(( جورج فلويد ))

جورج : مواطن أمريكي من أصل أفريقي كل ذنبه أنه ( أسود ) قُتل بِدَم بارد ، أصابني الرُعب والخوف عندما شاهدتُ ( أنسان ) يموت بطريقه غريبه لا لشيء سوى انه مشكوك فيه في قضية تزوير عمله !!! ماتَ جورج وقبله العديد من الأبرياء وبنفس ألطريقه البشعه ، وكالعادة سَيُفرج عن الجناة بحجة الدفاع عن النفس أمام شخص يقاوم الشرطه ، قبل أن يفوز المعتوه ( ترامپ ) بمنصب الرئاسه الاميركيه كان يردد عبارات عنصريه ضد اللاجئين وضد المسلمين بشكل واضح وعندما سأله أحد الصحفيين الأمريكان عن سبب ذلك ، رَدَ عليه بالقول ( أنني أقل أمريكي عنصريتاً ) فقال له الصحفي هل الأمريكان عنصريين ؟ قال له أكثرهم ، حينها كنّا جالسين ضمن مجموعه كبيره من العراقيين ونحن نشاهد ذلك المؤتمر الصحفي ( لترامپ) وقتها قلت لأصدقائي أن امريكا ستشهد موجه من العنف والقتل ضدنا وضد كل الوافدين اليها لأن الذي نشاهده ونسمعه من كلام يجعلنا نعتقد إن هذه ليست أمريكا !! بعد فوزه بالانتخابات المزوره من قبل الصهيونيه قام ترامپ بأصدار قرارات عنصريه كلها ضد المسلمين واللاجئين ، ضارباً عَرض الحائط كل أنجازاتهم وأعمالهم الكبيره في بناء ورقي أمريكا ، فأمريكا ( ترامپ ) عنصريه ، ديكتاتوريه ، شيفونيه ، مجرمه ، حاقده ، حسوده ، والعيش فيها أصبحَ لايطاق ، عندما تقرأ الدستور الامريكي تجد فيه العديد من القوانين التي تحفظ كرامة الانسان وحريته وأنسانيته !!! ولكن مانشاهده اليوم في ظل حكم دكتاتور أهوج بالعكس تماماً مما هو موجود بالدستور الامريكي ، علينا أن نفكر جيداً ونقرأ الأمور بتأني وحكمه ونتحدث بشجاعه بأن أمريكا والشعب الامريكي هو ضحيه من ضحايا الصهيونيه وأن اللوبي الاسرائيلي هو من يَحكُم أمريكا ولن يستطيع أي رئيس أمريكي أن يفوز بالانتخابات أذا لم يؤيد ويساند أسرائيل !!! لذلك فأنا أعتبر إن امريكا البلد الوحيد في العالم الذي لايمتلك (( السياده ))

جبر شلال الجبوري