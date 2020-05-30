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حقوق الإنسان النيابية تدعو القوات الأمنية للالتزام بتوجيهات وزارة الصحة بشأن حظر التجوال

دعت مفوضية حقوق الانسان النيابية، الجمعة، القوات الأمنية إلى الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة بشأن حظر التجوال.

وقال عضو المفوضية ارشد الصالحي في بيان إن “لجنة حقوق الانسان النيابية تطالب بإعطاء الفرصة ل‍وزارة الصحة بالتصرف بكل شفافية بخصوص فيروس كورونا المنتشر وان تُحترم جميع قرارات خلية الازمة”.

وأضاف الصالحي، أن “الانتشار المفاجئ سببها الرخاوة في عدم استخدام السلطة الامنية في منع التجوال”، مؤكداً أن “الأمر يتطلب الاهتمام بهذا الملف وعلى الجميع التكاتف مع وزارة الصحة والإشادة بتعليماتهم”.

وأوضح، :”نتمنى من القوات الامنية الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وإلا فان الكارثة البيئية ستكون خطيرة والبنية التحتية لا تتحمل هذا الامر اكثر مما يحصل الان”.

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