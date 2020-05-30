حكومة كوردستان تطالب بغداد بحماية أرواح ومحاصيل الكورد في ‹المتنازع عليها› وتعويض المتضررين

طالبت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية بحماية أرواح ومحاصيل الكورد في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، وتعويض المتضررين جراء الحرائق المتكررة في هذه المناطق.

وقالت الوزارة في بيان : «إننا نأسف لما يتعرض له أرواح وممتلكات فلاحينا في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم من نيران الحقد والكراهية»، مضيفة «إننا نرى أن حرق محاصيل فلاحينا من مخمور إلى خانفين، إنما يتم بعملية مبرمجة، وهذه العملية تتكرر سنوياً مما يؤدي إلى هدر جهودهم».

تابع البيان «إننا في وزارة الزراعة والموارد المائية طلبنا سابقاً من وزارة البيشمركة أن تقوم بحماية الفلاحين والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وحسب مناطق تواجد قواتها».

وأردفت الوزارة بالقول: «إن مديرياتنا الزراعية طلبت من إدارات هذه المناطق أن تقوم بإجراء اللازم من أجل حماية أرواح وممتلكات الفلاحين، كما أن ممثل وزارتنا لدى وزارة الزراعة الاتحادية طالب أيضاً بحماية محاصيل فلاحي هذه المناطق».

وختمت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بيانها بالقول: «إننا نطالب وزارة الزراعة الاتحادية وإدارة محافظة كركوك وإدارات المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، أن تقوم بتحمل مسؤولياتها في حماية أرواح وممتلكات فلاحينا في هذه المناطق، وتعويضم عن الأضرار التي لحقت بهم».